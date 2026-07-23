Ķīlnieku drāma Bavārijā: ar nazi bruņojies vīrietis bankā sagrābis ķīlniekus
Uzbrukumā ar nazi bankā Rēgensburgā Bavārijas federālajā zemē ceturtdien nogalināts viens cilvēks, ziņo Vācijas policija un mediji.
Notikuma vietā ieradušās policijas specvienības, un teritorija ap filiāli ir norobežota. Sākotnējās ziņas liecināja, ka ar nazi bruņojies vīrietis bankas filiālē sagrābis ķīlniekus, taču situācija joprojām ir neskaidra.
Upurim tika sniegta pirmā palīdzība uz vietas, un viņš tika nogādāts slimnīcā, kur no gūtajiem ievainojumiem mira.
Nedaudz vēlāk policijas specvienības izglāba vēl divus cilvēkus. Policijas preses pārstāve paziņoja, ka vainīgais joprojām atrodas filiālē. Pagaidām nav skaidrs, vai ēkā vēl atrodas vēl citi cilvēki.
"Aizdomās turētais ir vīrietis. Pašlaik mēs pieņemam, ka viņš rīkojas viens pats," teica policijas preses pārstāve. Banka atrodas liela ēku kompleksa pirmajā stāvā, un augšējos stāvos ir dzīvokļi.
"Sabiedrības drošība ir mūsu galvenā prioritāte," uzsvēra policijas preses pārstāve. Policija aicināja cilvēkus pēc iespējas izvairīties no nozieguma vietas apkārtnes.
Aizdomās turamā motīvs nav zināms. Policija izmeklē notikušo kā slepkavību un laupīšanu, norādīja policijas preses pārstāve.