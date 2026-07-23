Igaunijā izcēlies skandāls par gaļas reklāmu: daļa krievvalodīgo to uzskata par aizskarošu
Igaunijas gaļas pārstrādes uzņēmums "Rannarootsi" ar savu jaunāko reklāmu sociālajos tīklos ir sacēlis īstu vētru. Ja igauņu vairākums to uztver kā trāpīgu politisko humoru, tad vietējā krievvalodīgā kopiena jūtas dziļi aizskarta un apsūdz ražotāju naida kurināšanā.
Reklāmas plakātā redzami divi vīrieši ar Ukrainas karodziņiem uz apģērba piedurknēm, kuri jūras krastā nesteidzīgi cep gaļu. Savukārt iespaidīgie dūmu mutuļi fonā atgādina Ukrainas dronu uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Vislielāko sašutumu un rezonansi sabiedrībā izraisījis tieši reklāmas kampaņas sauklis, kas vēsta: "Pareiza grilēšana rūgtu sīpolu padara saldu."
Daži sociālo tīklu lietotāji apsūdzējuši uzņēmumu nacionālā naida kurināšanā .Iemesls ir tas, ka igauņu valodas vārds "sibul" ("sīpols") sarunvalodā dažkārt tiek lietots arī kā nievājoša iesauka krievvalodīgajiem Igaunijas iedzīvotājiem.
Neskatoties uz atsevišķu iedzīvotāju aso reakciju un apvainojumiem, vairums igauņu šo reklāmu novērtējuši atzinīgi, saskatot tajā lielisku un drosmīgu politisko satīru. Sabiedrības atbalsts ir tik liels, ka kāds komentētājs sociālajos tīklos pat atklāti paziņojis – tieši šīs izcilās reklāmas kampaņas dēļ viņš no šī brīža ir gatavs iegādāties tikai "Rannarootsi" produkciju.