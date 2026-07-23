Zviedrija izraidīs migrantus par "neatbilstošu dzīvesveidu"
Zviedrija, kas pēdējos gados būtiski pastiprinājusi imigrācijas politiku, ievieš vēl stingrākus noteikumus. Saskaņā ar jauno likumu par pamatu ārvalstnieka uzturēšanās atļaujas anulēšanai var kļūt arī "neatbilstošs dzīvesveids".
Turpmāk izraidīšanu no valsts varēs piemērot ne tikai par smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, bet arī par nenomaksātiem parādiem, sociālo pabalstu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu vai valsts iestāžu prasību ignorēšanu, vēsta izdevums "Bild".
Zviedrijas migrācijas ministrs Johans Forsels atzinīgi novērtēja reformu. Ministrs norādījis, ka vēlas ieviest stingrāko imigrācijas politiku visā Skandināvijā.
Vienlaikus Zviedrijas Migrācijas pārvalde uzsver, ka atsevišķi maznozīmīgi pārkāpumi paši par sevi automātiski nekļūs par pamatu personas izraidīšanai. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli.
Pēdējos gados Zviedrijā arvien nopietnāka problēma kļuvusi organizētā noziedzība. Tomēr nepilnus divus mēnešus pirms parlamenta vēlēšanām jaunais likums izpelnījies asu opozīcijas kritiku. Tās ieskatā regulējums rada tiesisko nenoteiktību, jo likumā nav skaidri definēts, kas tieši uzskatāms par "neatbilstošu dzīvesveidu".
Tikmēr partija "Zviedrijas demokrāti", kas ir otra lielākā valstī, rosina mudināt vairāk migrantu brīvprātīgi pamest Zviedriju. Valdība jau piedāvā līdz 55 000 eiro lielu pabalstu vienai ģimenei, kas izvēlas atgriezties savā izcelsmes valstī. Taču interese par šo programmu līdz šim bijusi neliela.
Tāpēc "Zviedrijas demokrāti" ierosina šo iespēju attiecināt arī uz Zviedrijas pilsoņiem – ar nosacījumu, ka viņi atsakās no Zviedrijas pilsonības un pamet valsti. Pašlaik šim priekšlikumam parlamentā nav vairākuma atbalsta, un tas izraisījis plašu kritiku.
Saskaņā ar oficiālajiem datiem aptuveni 2,2 miljoni Zviedrijas iedzīvotāju ir dzimuši ārpus valsts, kas veido aptuveni 21% no kopējā iedzīvotāju skaita.