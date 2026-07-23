Maskavas apgabalā avarējis jaunākais Krievijas iznīcinātājs "Su-57": to notriekusi pašu pretgaisa aizsardzība
Internetā parādījušās aculiecinieku fotogrāfijas, kurās redzams, kā lidaparāta atlūzas deg laukā Maskavas apgabala Odincovas rajonā.
Maskavas apgabalā avarējis Krievijas jaunākais iznīcinātājs "Su-57". Par to pirmais ziņoja "Telegram" kanāls „Exilenova+”, kas, atsaucoties uz avotiem Krievijas okupācijas spēkos, publicē informāciju par Krievijas militārās tehnikas zaudējumiem.
Kadri esot uzņemti Maskavas apgabala Odincovas rajonā. Pēc Krievijas avotu sniegtās informācijas, piloti esot paspējuši katapultēties.
Vēlāk avots precizēja, ka lidmašīnu, iespējams, notriekusi Maskavas pretgaisa aizsardzības sistēma.
"Precizējums: analogu neesamības cienīgo "Su-57" notrieca Maskavas pretgaisa aizsardzība," rakstīja kanāls.
Arī kopiena „Taras Grigorovičs” paziņoja par lidaparāta notriekšanu ar pretgaisa aizsardzības līdzekļiem, norādot, ka tas noticis mācību lidojuma laikā.
"Su-57" ir Krievijas daudzfunkcionāls piektās paaudzes iznīcinātājs, ko izstrādājusi kompānija "Sukhoi". Krievija to pozicionē kā vienu no modernākajiem savas aviācijas lidaparātiem — tas paredzēts gaisa pārākuma iegūšanai, sauszemes un jūras mērķu iznīcināšanai, kā arī aprīkots ar tehnoloģijām, kas paredzētas radara pamanāmības samazināšanai.
Ja informācija apstiprināsies, "Su-57" zaudējums Maskavai būs nopietns reputācijas trieciens, norāda militārie apskatnieki. Īpaši jutīga būtu versija par lidaparāta zaudēšanu pašu pretgaisa aizsardzības dēļ Maskavas apkaimē. Krievija gadiem ilgi ir popularizējusi "Su-57" kā „analogu nav” militāro tehnoloģiju simbolu, bet tagad viens no šādiem iznīcinātājiem varētu būt zaudēts nevis frontē, bet gan lidojuma laikā pie galvaspilsētas.
Iepriekš Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) publiskoja informāciju par vairāk nekā simts uzņēmumiem, kas iesaistīti "Su-57" ražošanā.