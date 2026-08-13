Krievijas ietekmes operācijas Āfrikā vada persona, kuras vārds iepriekš izskanējis saistībā ar Tatjanu Ždanoku
Viena no Krievijas ietekmes operācijas vadošajām personām Āfrikā ir aģentūras "African Initiative" vadītājs Artjoms Kurejevs, kura vārds iepriekš Latvijas medijos izskanējis saistībā ar bijušo Eiroparlamenta deputāti Tatjanu Ždanoku.
Kopš Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā sākuma un tam sekojošajām Rietumvalstu sankcijām, Krievija aizvien aktīvāk sākusi izvērst savas ietekmes operācijas Āfrikas valstīs. Kamēr publiski tā cenšas sevi pozicionēt kā Āfrikas valstu "glābēju", palielinot savu militāro klātbūtni kontinentā, vairāk nekā puse no Krievijas zelta rezervēm ir iztukšota, un valsts aizvien vairāk paļaujas uz Āfrikas zeltu savas kara ekonomikas finansēšanā.
Sākot ar 2013. gadu Krievijas ietekmes operācijas Āfrikā [un ne tikai] ar kampaņas "Project Lakhta" palīdzību īstenoja Krievijas paramilitārā grupējuma "Vagner" līderis Jevgeņijs Prigožins. Kampaņas ietvaros, piemēram, tika finansēti dažādi protesti, izveidots plašs viltus mediju tīkls, kas uzdevās par neatkarīgiem ziņu avotiem, kā arī tika izveidotas tā saucamās "troļļu fermas".
Pazīstamākais uzņēmums, caur kuru kampaņas tika īstenota bija Sanktpēterburgā dibinātais uzņēmums "Internet Research Agency". Uzņēmums algoja simtiem darbinieku, lai veidotu "troļļu fermas", kas sociālajos tīklos masveidā, bieži automatizēti, ar botu palīdzību, izplatīja Kremlim labvēlīgus naratīvus komentāru vai ierakstu veidā, tādējādi cenšoties ietekmēt publikas viedokli. Lai gan Āfrikas reģions bija viens no galvenajiem "Internet Research Agency" mērķiem, tas aktīvi darbojās arī citviet.
Piemēram, 2018. gada 16. februārī ASV Tiesnlietu departaments paziņoja, ka "Internet Research Agency" un 13 Krievijas pilsoņiem izvirzītas apsūdzības par mēģinājumu iejaukties 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās.
Tomēr kopš Prigožina neveiksmīgā apvērsuma mēģinājuma 2023. gada jūnijā, kam sekoja "nelaimes gadījums" divus mēnešus vēlāk un viņa pāragrā nāve, kontroli pār "Project Lakhta" pārņēma Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR). Interesanti, ka pēdējā video pirms liktenīgās aviokatastrofas, Prigožins ar apvidus auto apbraukāja Āfriku un runāja par baumām par viņa likvidāciju.
Situācija pēc Prigožina nāves
Pēc Prigožina nāves "Vagner" vienības Āfrikā tika pārstrukturētas un integrētas Krievijas militārās izlūkošanas dienesta (GRU) pārraudzībā esošajā, jaunizveidotajā paramilitārajā organizācijā "Africa Corps". Jāpiemin, ka ciniskāku šo situāciju padara tas, ka nosaukums ‘Africa Corps’ nav izdomāts - analogu nosaukumu II Pasaules karā izmantoja nacistiskā Vācija, lai apzīmētu savas vienības, kas Ziemeļāfrikā cīnījās pret sabiedroto spēkiem.
Bet blakus paramilitārajai struktūrai "Africa Corps", Maskavā 2023. gada septembrī tika izveidota valsts kontrolēta "ziņu" aģentūra "African Initiative", kurā darbu uzsāka daudzi bijušie "Project Lakhta" darbinieki. Aģentūra pašlaik tiek uzskatīta par galveno manipulācijas instrumentu Krievijas dezinformācijas izplatīšanā Āfrikas kontinentā.
Kā "African Initiative" vadītājs saistīts ar Ždanoku?
Vienu no centrālajām lomām "African Initiative" ieņem Artjoms Kurejevs, kas ir aģentūras operatīvais vadītājs un galvenais redaktors. Saistībā ar to, ka viņš vadījis arī dažādas dezinformācijas kampaņas Eiropā, īpaši bijušajās Padomju okupācijas okupētajās valstīs, Eiropas Savienība viņu 2024. gada decembrī iekļāva plašu sankciju sarakstā.
Piemēram, 2013. gadā Kurejevs piedalījās lielākajā ikgadējā cilvēktiesību un demokrātijas konferencē Eiropā [šobrīd to dēvē par Varšavas cilvēktiesību konferenci], ko organizēja Eiropas Drošības un sadarbības organizācija. Pasākumā viņš sevi prezentēja kā "Baltijas telpas pētniecības centra" vadītāja vietnieku. Kā vēlāk noskaidroja Eiropas drošības dienesti, minētā centra uzdevums bija sniegt Krievijas drošības dienestu darbiniekiem šķietamu akadēmisko aizsegu un leģitimitāti, kas viņiem ļautu netraucēti darboties Eiropā.
Tikmēr gadu vēlāk, 2014. gada pavasarī, bijusī Latvijas Eiroparlamenta deputāte Tatjana Ždanoka palīdzēja Kurejevam iekļūt Eiropas Parlamentā. Laikā, kad Krievija jau bija anektējusi Krimu, Ždanoka lūdza Beļģijas vēstniecībai Krievijā izsniegt Kurejevam Šengenas vīzu. Igaunijas tiesas spriedumā no 2022. gada viņš identificēts kā Krievijas drošības dienesta darbinieks.
Ždanoka pati šo lēmumu 2024. gadā medijam "Re:Baltica" skaidroja, ka viņa esot aicinājusi Kurejevu piedalīties pašas rīkotajā krievu jaunatnes forumā, kas notika Eiropas Parlamentā. “Viņu kā Sanktpēterburgas universitātes starptautisko attiecību fakultātes pasniedzēju rekomendēja uzaicināt mans stažieris, kas studēja šajā fakultātē,” tolaik norādīja Ždanoka.
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Jāpiemin, ka "African Initiative" viena no vadošajām personām ir arī kāds Igaunijas nepilsonis - Maksims Reva, kurš valstī dzimis un ilgstoši uzturējies. Viņš aģentūrā strādā kā galvenā redaktora vietnieks, un dēvē sevi par žurnālistu un politologu. Dzīvojot Igaunijā viņš bija viens no prokremliskās kustības "Nakts sardze" līderiem, kā arī dēvēja sevi par aktīvisu, izplatot Kremlim draudzīgus naratīvus. 2022. gadā Igaunija, saistībā ar Reva izplatīto dezinformāciju un atbalstu Krievijas karadarbībai Ukrainā, anulēja viņa uzturēšanās atļauju valstī.
Aģentūras saistība ar Krievijas valsts struktūrām
Lai gan "African Initiative" sevi dēvē par „neatkarīgu preses aģentūru”, tajā darbojošās personas un sadarbības tīkls ir cieši saistīti ar Krievijas valsts institūcijām, norāda Francijas dezinformācijas apkarošanas dienests "Viginum". Daļa aģentūras līdzstrādnieku nāk no zināmām Krievijas universitātēm un ar valsti saistītām struktūrām, tostarp Krievijas Ārlietu ministrijas loka, ar kuru "African Initiative" vadībai ir ciešas saites. Arī aģentūras darbības sākums bija saistīts ar Kremļa informatīvo ekosistēmu: tās oficiālo atklāšanu vēl pirms tīmekļa vietnes darbības sākuma atspoguļoja Krievijas Aizsardzības ministrijas televīzijas kanāls "Zvezda", bet atklāšanas pasākumā piedalījās prokremliskais ietekmētājs Jurijs Podoļaka.
"African Initiative" cieši sadarbojas arī ar Krievijas valsts akadēmiskajām institūcijām un organizācijām, kuru mērķis ir stiprināt Maskavas ietekmi Āfrikā. Viens no tās partneriem ir Maskavas Valsts universitātes izveidotais "RusAfro Club", kura deklarētais uzdevums ir stiprināt attiecības starp Krieviju un Āfrikas valstīm. "African Initiative" sadarbojas arī ar Maskavas Valsts starptautisko attiecību institūtu (MGIMO), kas ir saistīts ar Krievijas Ārlietu ministriju un sagatavo tās nākamos kadrus. Aģentūra iesaista MGIMO pētniekus un studentus savās aktivitātēs, savukārt tās pārstāvji paši lasa lekcijas studentiem. Šāda sadarbība palīdz "African Initiative" paplašināt savu kontaktu loku un vienlaikus piešķir tai šķietami akadēmisku raksturu.
Tāpat "African Initiative" sadarbojas ar Krievijas Valsts domi un Krievijas amatpersonām. 2025. gada martā aģentūras vadītājs Artjoms Kurejevs piedalījās Valsts domes rīkotā apaļā galda diskusijā kopā ar Kremļa runassievu Mariju Zaharovu un "Russia Today" Āfrikas satura dienesta vadītāju. Kurejevs tur rosināja izveidot vienotu centru Āfrikas blogeru uzraudzībai un sadarbībai ar viņiem, uzsverot sociālo tīklu nozīmi vēstījumu izplatīšanā. "African Initiative" vairākkārt sadarbojusies arī ar Valsts domes deputātu Dmitriju Kuzņecovu un popularizējusi ar viņu saistīto platformu „Volunteers of Peace”.
Gada laikā Krievija izved no Āfrikas zeltu vairāk nekā 2,5 miljardu dolāru vērtībā
Medijs "United24" ziņo, ka vairāk nekā puse no Krievijas Nacionālā labklājības fonda zelta rezervēm ir iztukšota, un tādēļ valsts aizvien vairāk paļaujas uz Āfrikas zeltu, lai finansētu karu Ukrainā. "Africa Corps" un citas Krievijas drošības struktūras ir paplašinājušas kontroli pār raktuvēm, lai iegūtu kontroli pār zeltu," norāda medijs. Tāpat tas ziņo, ka, lai apietu Rietumu sankcijas, Krievija ar trešo valstu marķējumu palīdzību slēpj zelta izcelsmi un atkārtoti to eksportē.
Kā vienu no nozīmīgākajām vietām, kur Krievija iegūst zeltu jau kopš 2017. gada ir Sudāna, kur atrodas vienas no lielākajām zelta ieguves vietām Āfrikā. Tur Krievijas algotņi cieši sadarbojas ar Sudānas politiskās un militārās varas pārstāvjiem, apmaiņā pret piekļuvi valsts zelta resursiem.
Svarīga loma šajā sadarbībā ir Sudānas paramilitārā grupējumu RSF līderim, ģenerālim Mohamedam Hamdanam Daglo, plašāk pazīstamam kā Hemedti. Viņš un viņa ģimene valstī kontrolē vairākus zelta ieguves uzņēmumus piemēram, "Al-Junaid". Kamēr Krievija sniedz Hemedti militāru un politisku atbalstu, palīdzot nostiprināt viņa varu valstī, viņš palīdz Krievijai piekļūt valsts zelta resursiem un īstenot slepenu eksporta sistēmu, kas ļauj apiet Rietumu sankcijas.
Jāpiemin, ka Hemedti devās vizītē uz Maskavu arī 2022. gada 23. februārī, tikai dienu pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, lai stiprinātu abu valstu sadarbību "dažādās jomās". Tikmēr ASV Hemedti apsūdzējusi genocīdā un etniskajā tīrīšanā, ko viņa vadītie RFS spēki īstenoja Sudānas pilsoņu kara laikā no 2023.-2025. gadam.
Tāpat 2024. gadā medijs BBC ziņoja, ka Krievijas militārie grupējumi pārņēmuši kontroli par Mali valsts Intahaka zelta rakstuvēm. Un valsts valdošā militārā hunta izmanto zelta ieguves resursus, lai maksātu Krievijas algotņiem par režīma drošības garantēšanu.
Lai raksturotu Krievijas iegūtā zelta apjomu, jānorāda, ka "Āfrikas Stratēģisko pētījumu centrs" ziņo, ka nepilna gada laikā vien, no 2022. februāra līdz 2023. gada janvārim, Krievijas paramilitārās organizācijas no Mali, Sudānas un Centrālāfrikas kontrabandas ceļā bija izvedušas zeltu vairāk nekā 2,5 miljardu dolāru apmērā.
Tikmēr aģentūra apgalvo, ka Krievijas militārā klātbūtne Āfrikā palielināta, lai "palīdzētu valstīm sasniegt stabilitāti"
Kamēr Krievijas militārie spēki turpina no Āfrikas valstīm lielā apmērā izvest zeltu, nesamaksājot par izvestajiem dārgmetāliem valstīm pienākošos nodokļus un autoratlīdzības, aģentūras "Aftica Initiative" vadītājs Kurejevs caur sevis vadīgo aģentūru popularizē idejas par to, ka Krievijas militārā vienība "palīdzēšot vairumam Āfrikas valstu sasniegt drošību un stabilitāti". Piemēram, kādā rakstā no 2023. gada 21. novembra vietnē "afrinz.ru" aprakstīts, ka "esot nepieciešams stiprināt Krievijas militāro klātbūtni Āfrikā", jo tas "biedējot Rietumu elites" un "paverot milzīgas perspektīvas Krievijas un Āfrikas sadarbībai".
Vēlāk, kādā 8. decembra rakstā uzsvērts, ka "militārais atbalsts vien nevarot konkurēt ar spēcīgo Rietumvalstu ietekmi, un līdz ar to Krievijai esot jāpalīdz Āfrikas valstīm transformēt to banku un finanšu sistēma, lai it kā nodrošinātu to neatkarību". Šobrīd "Africa Corps" izplatījusies Burkinafaso, Lībijā, Mali, Centrālāfrikas Republikā, Nigērā, Togo un Ekvatoriālā Gvinejā.
Ietekmes operācijas Āfrikas valstīs
Lai izplatītu Krievijai labvēlīgus naratīvus, "African Initiative" ir izveidojusi vietējo organizāciju tīklu Āfrikas valstīs, kurā iesaistīti blogeri, žurnālisti, mākslinieki, aktīvisti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Šo tīklu mērķis ir vietējā līmenī izplatīt un pastiprināt prokrieviskus un pret Rietumiem vērstus naratīvus, attēlojot Rietumu valstis kā imperiālistisku spēku, bet Krieviju kā "glābēju", kas ieviesīs "jauno pasaules kārtību".
Piemēram, "African Initiative" sadarbojas ar Burkinafaso populāro privāto radiostaciju "Savane FM", kur tiek pārraidīts raidījums „L’Heure Russe” jeb „Krievijas stunda”, kurā tiek popularizēta Krievijas kultūra, valoda un ģeopolitiskie vēstījumi. "African Initiative" arī uzaicinājusi vairākus prokrieviskus blogerus no Mali apmeklēt Maskavu. Pēc vizītes viens no Mali populārākajiem blogeriem sāka popularizēt Krievijas armijas karadarbību Mariupolē.
Aģentūra atbalstījusi arī vietējās organizācijas „Perspective sahélienne” izveidi Bamako, kas demonstrē Krievijas filmas un pat izveidoja „Krievijas žurnālistikas skolu”, kuras absolventiem tika piedāvāta iespēja strādāt ar "African Initiative Mali".
Tāpat"African Initiative" ir iesaistījusies dokumentālo filmu veidošanā un demonstrēšanā, popularizējot Krievijai labvēlīgu skatījumu uz tās attiecībām ar Āfrikas valstīm un pretstatot to Rietumu klātbūtnei kontinentā. Organizācija izmantojusi pat videospēles: sadarbībā ar straumētāja GrishaPUTIN komandu tā izstrādāja stratēģijas spēles Hearts of Iron IV modifikāciju „African Dawn”. Tajā spēlētāji var vadīt Sāhelas valstis, Nigēriju, Čadu, Krieviju, Franciju vai ASV, bet spēles izvēles tiek formulētas kā iespēja vai nu izveidot „suverēnu Sāhelas konfederāciju”, vai arī atgriezt valstis to „koloniālajā pagātnē”. Tādējādi politiskie vēstījumi tiek iestrādāti izklaides un šķietami izglītojošā saturā, sasniedzot auditoriju ārpus tradicionālajiem ziņu kanāliem.
African Initiative cenšas sasniegt auditoriju arī ar saturu, kas tiek pasniegts kā izglītojošs vai kulturāls. 2025. gada februārī organizācija sāka veidot podkāstu „Pulse of Africa”, kurā ar pieaicinātiem "ekspertiem" tiek apspriesta politika, ekonomika un militārie konflikti, kā arī tādas tēmas kā koloniālisms un pareizticība Āfrikā. Organizācija veido arī ģeopolitikai un vēsturei veltītus video savos "Rutube" kanālos. Piemēram, kanāls „Afrique Libre” publicē naratīvus par to kā Krievija it kā palīdzot valstīm ceļā uz „patiesu brīvību".
Lai radītu iespaidu par plašu interesi, saturs tiek savstarpējos kanālos pārpublicēts un to komentē viltus konti
"African Initiative" darbojas plašākā Krievijas informācijas ietekmes tīklā, kur dažādi kanāli un ietekmes operāciju dalībnieki savstarpēji pārpublicē un pastiprina cits cita saturu. Piemēram, "Telegram" kanāls "African Kalashnikov", kas izveidots tajā pašā dienā, kad "African Initiative" oficiālais kanāls, regulāri pārpublicē "African Initiative" un citu krievvalodīgu, Āfrikai veltītu kanālu saturu. Savukārt "African Initiative" savos dažādu valodu "Telegram" kanālos pārpublicē "African Kalashnikov" veidotos materiālus, tostarp nepatiesus vēstījumus, vainojot Rietumvalstis vardarbības izplatīšanā Āfrikā un Donbasā.
Lai radītu iespaidu par plašu atbalstu saviem vēstījumiem, šis tīkls izmantoja arī viltus sociālo tīklu kontus. "Viginum" identificējis neskaitāmus kontus, kas uzdodas par reāliem autoriem, izmantojot ar mākslīgo intelektu ģenerētus profila attēlus. Šie konti regulāri publicē "African Initiative" un ar to saistīto vietņu saturu, kā arī pastiprināja citus prokrieviskus vēstījumus. Papildus tam tiek izmantots plašs botu komentāru tīkls — automatizēti konti publicē komentāros saites uz vietnēm, lai uzlabotu to redzamību meklētājos un radītu iespaidu par plašu sabiedrības interesi.
Svarīga šīs sistēmas daļa bija arī "AFree" mobilā lietotne, kas tika prezentēta kā „jaunās paaudzes sociālais tīkls Āfrikai” un alternatīva Rietumu sociālajiem tīkliem. Lietotne tika popularizēta vairākās Āfrikas valstīs, organizējot tās atklāšanas pasākumus un piesaistot vietējos pārstāvjus. Izmeklēšana norāda uz tehniskām un organizatoriskām saiknēm starp AFree un African Initiative — piemēram, lietotnes logotips bija redzams African Initiative telpās, bet reklāmas materiālus veidoja Krievijas audiovizuālā kompānija Fraimer Prod, kas iepriekš bija veidojusi reklāmu "African Initiative". Tas liecina, ka "AFree", visticamāk, bija daļa no plašāka projekta, kura mērķis bija paplašināt African Initiative ietekmes ekosistēmu ārpus tradicionālajiem mediju kanāliem.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Krievijas ietekmes operācijas Āfrikā vada persona, kuras vārds iepriekš izskanējis saistībā ar Tatjanu Ždanoku" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.