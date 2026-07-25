Kremlis starp ambīcijām un realitāti: Putina kāršu namiņš Ukrainā strauji brūk
Putins cerēja sagrābt Ukrainu trīs dienās. Taču karš tagad ir ieildzis ilgāk nekā Padomju Savienības karagājiens pret nacistisko Vāciju, viņa draudzīgo valstu koalīcija sāk plaisāt, bet ASV operācijas Krievijas sabiedrotos — no Venecuēlas līdz Irānai ir vājinājušas vai nostādījušas sarežģītā situācijā. Tomēr Putina teritoriālās prasības kļuvušas tikai stingrākas.
Rūbenam F. Džonsonam ir 36 gadu pieredze ārvalstu ieroču sistēmu, aizsardzības tehnoloģiju un starptautiskās bruņojuma eksporta politikas analīzē un atspoguļošanā. Daudzus gadus viņš strādāja ASV aizsardzības nozarē kā ārvalstu tehnoloģiju analītiķis, vēlāk darbojās kā konsultants ASV Aizsardzības ministrijai, ASV Jūras spēku un Gaisa spēku departamentiem, kā arī Apvienotās Karalistes un Austrālijas valdībām. 2022.–2023. gadā Džonsons divus gadus pēc kārtas saņēma apbalvojumus par aizsardzības jomas žurnālistiku. Viņš sniedzis savu skatījumu par karu Ukrainā un Putina izredzēm.
2022. gada martā, nedēļu pēc tam, kad Krievijas prezidents un bijušais VDK pulkvežleitnants, kurš atrodas Kremlī, bija pieņēmis lēmumu iebrukt Ukrainā, toreizējais ASV prezidents Džo Baidens savā ikgadējā runā par stāvokli valstī paziņoja, ka Krievijas Vladimirs Putins ir "vairāk izolēts no pasaules nekā jebkad agrāk".
Tolaik tika prognozēts, ka Krievija no satraucošas valsts ir pārtapusi par agresīvu, negodprātīgu kodolvalsti, kas tiecas pēc impēriskas ekspansijas.
Par laimi starptautiskajai sabiedrībai un jo īpaši ukraiņiem, Krievijas armija kopumā izrādījās neveikla un nedisciplinēta.
Putins beidzot guva mācību par vienu no savas diktatūras lielākajām neveiksmēm — to, cik plaši izplatīta un postoša bija kļuvusi korupcija valstī, kuru viņš vairāk nekā divu desmitgažu laikā arvien vairāk bija slikti pārvaldījis.
Džonsons norāda, ka Krievijas kara neveiksmes arvien vairāk sakrīt ar vairākiem negatīviem procesiem vienlaikus: pieaugošiem zaudējumiem, militārās tehnikas iznīcināšanu arvien lielākā apjomā, pazemojošām sakāvēm kaujaslaukā. Tam visam pievienojies fakts, ka Krievija kļuvusi par vienu no pasaulē visvairāk sankcijām pakļautajām valstīm.
Tas lika Putinam un viņa sabiedrotajiem mēģināt izveidot valstu loku, kas atteiktos izvēlēties starp divām iespējām — vai nu nostāties Krievijas pusē kā ciešiem sabiedrotajiem (piemēram, Ķīna un Ziemeļkoreja), vai arī pievienoties Ukrainu atbalstošajai "apņēmīgo koalīcijai".
Dubultošana nevar turpināties mūžīgi
Gandrīz četrarpus gadus ilgā kara laikā šī pretruna ar laiku ir kļuvusi arvien izteiktāka. Dažas Krievijai draudzīgās valstis nav vēlējušās atkāpties un mēģināt mazināt zaudējumus, ko rada sadarbība ar Putinu.
Citas sabiedrotās valstis turpināja viņu atbalstīt vai pat pastiprināja savu atbalstu, lai gan Krievijas armija cieta neveiksmes un nesasniedza gandrīz nevienu no sākotnēji izvirzītajiem kara mērķiem.
Taču nekas nav mūžīgs.
2026. gada janvārī izdevums "Politico.eu" publicēja analīzi, kurā norādīts, ka šī draudzīgo valstu un sabiedroto mozaīka, ko Putinam izdevies izveidot, sāk brukt.
Putina ilgstošais projekts atjaunot Krievijas "likumīgo vietu pasaulē" kā lielvarai saskaras ar realitāti — tā vietā Krievija tuvojas "laikmeta beigām".
Autors norāda, ka nekas labāk neparāda Kremļa lielvaras projekta izgāšanos kā pats kara rezultāts.
Kad Putins sāka iebrukumu, viņš gaidīja, ka lielāko daļu Ukrainas teritorijas pārņems trīs dienu laikā.
Tā vietā viņš ir iestrēdzis konfliktā, kas stiepjas jau ilgāk nekā Padomju Savienības karagājiens pret nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā.
Krievijas spēki virzās uz priekšu ārkārtīgi lēni, ieņemot tikai nelielu daļu Ukrainas teritorijas par milzīgu cilvēku dzīvību cenu. Un pēdējā laikā pat šos nelielos teritoriālos ieguvumus Ukraina sāk atgūt.
Sarūkošs sabiedroto loks un nereālas prasības
Kad Donalds Tramps 2024. gadā atkārtoti kļuva par ASV prezidentu, Kremlī valdīja zināms atvieglojums.
Tika cerēts, ka otrais Trampa termiņš nozīmēs mazāku ASV atbalstu Ukrainai un draudzīgākas attiecības ar Krieviju, pateicoties iespējamajiem ekonomiskajiem ieguvumiem no plašākas tirdzniecības.
Taču šīs cerības nepiepildījās. Putina situācija turpināja pasliktināties.
Tramps amatā stājās ar reputāciju kā politiķis, kurš iebilst pret tā dēvētajiem "nevajadzīgajiem kariem", īpaši tiem, kas notiek Tuvajos Austrumos.
Tomēr realitātē ASV ir palielinājušas iesaisti ārvalstīs. ASV militārās operācijas ir novedušas pie režīma krišanas Venecuēlā, nostādījušas nestabilā situācijā Kubas režīmu un novedušas līdz gandrīz pilna mēroga konfliktam ar Irānu — valstīm, kas bija Krievijas sabiedrotās.
Ja šīs valstis agrāk kaut kādā veidā varēja palīdzēt Putinam, tagad to iespējas ir daudz ierobežotākas.
Taču Putinu nevar apsūdzēt kļūdu atzīšanā. Drīzāk viņš turpina rīkoties pēc principa: "fanātiķis ir tas, kurš dubulto pūles, kad jau ir aizmirsis savu mērķi".
Racionālā situācijā Putins mēģinātu pārgrupēt spēkus, atjaunot kara dēļ cietušo enerģētikas nozari un vienoties ar Rietumiem par kādu risinājumu, lai iegūtu laiku.
Tomēr, kā vēsta "Bloomberg", 22. jūlijā Kremlis paziņoja, ka vairs nav gatavs apspriest nevienas Ukrainas teritorijas atdošanu un tagad apņēmies pilnībā ieņemt visu Doneckas apgabalu Donbasā.
Putina ģenerāļi viņam bieži stāsta to, ko viņš vēlas dzirdēt, nevis to, kas patiesībā notiek frontē.
Tāpēc viņi prognozējami viņu pārliecinājuši, ka Doneckas apgabalu iespējams ieņemt līdz gada beigām.
Tomēr avots, kas saistīts ar Krievijas Aizsardzības ministriju un sniedza informāciju ASV medijam, norādījis, ka daudzi Krievijas militārie pārstāvji privāti uzskata šo termiņu par nereālu — labākajā gadījumā tas varētu notikt tikai 2027. gadā.
Problēma Putinam ir tā, ka gandrīz neviens netic, ka karš turpināsies tik ilgi.
Daudzi cilvēki Ukrainā un Eiropā uzskata, ka konflikts beigsies daudz ātrāk un Krievija nonāks vēl sliktākā situācijā nekā pašlaik.
Maskavai pasaulē būs vēl mazāk draugu un sabiedroto.
Galu galā Putins būs vēl izolētāks nekā laikā, kad Baidens viņu par tādu nosauca — un ar ļoti mazām, ja vispār kādām, izredzēm uz labāku nākotni.