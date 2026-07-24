Ķīnas jaunais aprēķins: bīstamāka Ziemeļkoreja kā instruments pret ASV
Gadiem ilgi Pekina apgalvoja, ka vēlas panākt gan stabilitāti, gan Korejas pussalas denuklearizāciju. Tomēr stabilitāte vienmēr bija svarīgāka, lai gan otrais mērķis vismaz tika publiski pausts. Tagad arī šī nostāja ir mainījusies. Saskaroties ar Kima Čenuna padziļināto partnerību ar Maskavu, Sji Dzjiņpins atjauno Ķīnas politisko un ekonomisko atbalstu Ziemeļkorejai un vairs neizliekas, ka Pekina nopietni cenšas panākt tās atteikšanos no kodolieročiem.
Amerikas Uzņēmējdarbības institūta (AEI) vecākais pētnieks Daniels Blūmentāls, kurš specializējas Austrumāzijas drošības jautājumos un Ķīnas un ASV attiecībās, sniedzis savu komentāru par Pekinas politikas maiņu attiecībā uz Ziemeļkoreju.
Blūmentāls vairāk nekā desmit gadus ir strādājis ASV valdībā un sniedzis tai konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar Ķīnu. Pirms pievienošanās AEI viņš bija ASV Aizsardzības ministrijas vecākais direktors Ķīnas, Taivānas un Mongolijas jautājumos.
No 2006. līdz 2012. gadam Blūmentāls darbojās Kongresa izveidotajā ASV un Ķīnas Ekonomikas un drošības pārskata komisijā (U.S.-China Economic and Security Review Commission), bet 2007. gadā bija šīs komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Viņš arī darbojās Kongresa ASV un Ķīnas darba grupas (U.S.-China Working Group) akadēmiskajā konsultatīvajā padomē.
Blūmentāls norāda, ka rezultāts nebūs savaldīgāks Kims, bet gan drosmīgāks un bīstamāks līderis. Turpmāk situāciju Korejas pussalā vairs nevarēs plānot atsevišķi no iespējama konflikta ap Taivānu.
Sji Dzjiņpins ir izdarījis būtisku stratēģisku izvēli. Saskaroties ar Kima Čenuna pieaugošo sadarbību ar Vladimiru Putinu, Ķīnas līderis atjauno Pekinas politisko un ekonomisko atbalstu Ziemeļkorejai un atsakās no iepriekšējās izlikšanās, ka Ķīna nopietni vēlas panākt tās kodolatbruņošanos.
Tā rezultātā Kims nekļūs savaldīgāks. Viņš kļūs bīstamāks.
Tagad Kims var saņemt militāro palīdzību un aizsardzības garantijas no Krievijas, vienlaikus turpinot izmantot tirdzniecību, finansējumu un politisko atbalstu, ko spēj nodrošināt tikai Ķīna. Pieaugot Ziemeļkorejas kodolarsenālam un konvencionālajām militārajām spējām, Kima motivācija riskēt pret Dienvidkoreju un ASV var kļūt lielāka. Visbīstamākais scenārijs — ja Ķīna sāktu konfliktu par Taivānu, Kims varētu izmantot iespēju, kamēr ASV būtu novirzījušas uzmanību uz Ķīnu.
Vašingtona šādai divu frontu krīzei ir slikti sagatavota. Savukārt Sji, šķiet, ir gatavs uzņemties šo risku. Putins, visticamāk, nav ieinteresēts šo procesu ierobežot.
Gadiem ilgi Ķīnas amatpersonas apgalvoja, ka Pekina vēlas gan stabilitāti, gan Korejas pussalas denuklearizāciju. Stabilitāte vienmēr bija galvenā prioritāte, taču Ķīna vismaz atbalstīja sarunas par kodolatbruņošanos un centienus ierobežot Ziemeļkorejas ieroču programmas.
Iepriekšējā politika faktiski ir beigusies
Sji Dzjiņpina vizītes laikā Phenjanā 2026. gada jūnijā — pirmajā Ķīnas līdera vizītē Ziemeļkorejā septiņu gadu laikā — viņš nepieminēja nepieciešamību pēc denuklearizācijas. Arī Ziemeļkorejas premjera Pak Thesona tikšanās laikā ar Sji jūlija sākumā šis jautājums netika pieminēts.
Šis klusums bija ievērojams. Līdzīgas noklusēšanas bija vērojamas arī iepriekš, tostarp 2025. gada Ziemeļkorejas un Ķīnas samitā. Pēdējo reizi Ķīnas amatpersona publiski aicināja uz Ziemeļkorejas denuklearizāciju 2024. gada maijā Dienvidkorejas, Ķīnas un Japānas trīspusējā samita laikā.
Pekina faktiski ir klusībā pieņēmusi Ziemeļkoreju kā pastāvīgu kodolvalsti, cerot apmaiņā atgūt lielāku ietekmi pār Kimu.
Sji nostājas maiņa saistīta ar Kima tā dēvētās "Krievijas iespējas" parādīšanos.
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā Ziemeļkoreja kļuvusi par nozīmīgu Krievijas militāro piegādātāju, nodrošinot artilērijas munīciju, ballistiskās raķetes un militāro personālu. Savukārt Krievija Kimam piedāvājusi ekonomisko atbalstu, diplomātisku aizsardzību, militāro sadarbību un palīdzību raķešu, satelītu, pretgaisa aizsardzības un citu tehnoloģiju attīstībā.
2024. gadā noslēgtais Krievijas un Ziemeļkorejas visaptverošās stratēģiskās partnerības līgums paredz arī savstarpējas palīdzības saistības.
Kims tagad var balansēt starp diviem atbalstītājiem, un Sji vēlas viņu piesaistīt tuvāk Ķīnai. Pekina ir pastiprinājusi augsta līmeņa diplomātiskos kontaktus un pēc Sji samita apsolījusi plašāku politisko un ekonomisko sadarbību.
Ķīnas Komunistiskās partijas ceturtais augstākais vadītājs Vans Hunins devās uz Phenjanu "labas gribas" vizītē, kļūstot par trešo nozīmīgo Ķīnas un Ziemeļkorejas valsts līmeņa kontaktu 2026. gadā.
Pekina vēlas atgādināt Kimam: Krievija var nodrošināt ieročus un palīdzību kara laikā, taču tikai Ķīna spēj būt Ziemeļkorejas ilgtermiņa ekonomiskais balsts un stratēģiskais drošības garants.
Sji mērķis ir noturēt Kimu kontrolē. Taču viņš nevēlas tik stingru kontroli, lai Ziemeļkoreja pārstātu būt noderīga.
Tieši šis aprēķins padara Ziemeļkoreju bīstamāku.
Kims paplašina un dažādo savus kodolspēkus, attīstot cietās degvielas raķetes, taktiskos kodolieročus, spārnotās raķetes, dronus, kiberspējas un konvencionālos precīzos triecienieročus. Krievijas palīdzība un Ziemeļkorejas kaujas pieredze Ukrainas kara kontekstā var paātrināt šo attīstību.
Bruņota Ziemeļkoreja ar reālu kaujas pieredzi nākotnē liks ASV pārskatīt savu militāro stratēģiju Korejas pussalā. Vašingtonai un Seulai būs jārisina arvien sarežģītāki jautājumi, jo ASV vēlas vairāk koncentrēties uz atturēšanu Taivānas šaurumā, vienlaikus pieaugot Ziemeļkorejas draudiem. Tieši to vēlas Sji.
No Pekinas skatpunkta Kims ir problēma, ja viņš izraisa nekontrolētu konfliktu, kas varētu pāraugt kodolkarā, bet vienlaikus viņš ir vērtīgs instruments, ja spēj novērst un izkliedēt ASV uzmanību.
Uzlabotas militārās spējas un divu lielvaru atbalsts mainīs Kima gatavību riskēt.
Viņš var arvien vairāk uzskatīt, ka kodolieroči pasargās viņu no atbildes triecieniem, ļaujot veikt ierobežotas provokācijas zem pilna mēroga kara sliekšņa. Krievijas līguma saistības un Ķīnas atbalsts var stiprināt pārliecību, ka Vašingtona un Seula izvairīsies no eskalācijas.
Vislielākās briesmas var rasties konflikta laikā ap Taivānu
Kimam nebūtu nepieciešams koordinēt kopīgu operāciju ar Sji. Viņš varētu vienkārši izmantot izdevību. Kamēr ASV militārie spēki būtu koncentrēti uz Ķīnas ierobežošanu, Ziemeļkoreja varētu sākt uzbrukumus Seulai.
Tāpat karš Korejas pussalā varētu radīt iespēju Ķīnai rīkoties pret Taivānu. Konflikts ar vienu pretinieku var ātri pāraugt vienlaicīgā karā ar abiem, pat ja starp valstīm nebūtu oficiālas koordinācijas.
Pētījumi par šo scenāriju secina, ka bīstama var būt ne tikai apzināta kopīga rīcība, bet arī oportūnistiska viena spēlētāja rīcība, izmantojot otras puses iesaisti konfliktā.
Krievijai nav iemesla šo dinamiku ierobežot. Putinam ir izdevīgi, ja Ziemeļkorejas ieroči palīdz uzturēt karu Ukrainā, ja Āzijas krīzes sadala ASV resursus un ja Ķīna un Ziemeļkoreja palielina spiedienu uz Vašingtonu.
Dienvidkoreja ir reaģējusi, stiprinot pretraķešu aizsardzību, tālās darbības trieciena spējas, stratēģisko komandstruktūru un sadarbību ar ASV un Japānu.
Tomēr alianse joprojām plāno Korejas un Taivānas scenārijus kā atsevišķas krīzes. Šāds pieņēmums kļūst arvien mazāk pamatots.
Liels konflikts vienā no šiem reģioniem var ātri iesaistīt arī otru.
Vašingtonai nepieciešama integrēta plānošana vienlaicīgiem krīzes scenārijiem kopā ar Japānu un Dienvidkoreju.
Sji ir nolēmis, ka konkurence ar Putinu par ietekmi pār Kimu ir svarīgāka nekā Ziemeļkorejas kodolarsenāla ierobežošana.
Viņš vēlas, lai Kims būtu pietiekami atkarīgs, lai Pekina varētu viņu ietekmēt, bet pietiekami bīstams, lai novērstu ASV uzmanību.
Šāda stratēģija īstermiņā var kalpot Pekinas interesēm. Taču vienlaikus tā palielina iespēju, ka karš par Taivānu var pāraugt plašākā konfliktā visā Austrumāzijā.