"Mans dēls cīnās par dzīvību" - Māte atklāj šausminošas detaļas par baisu negadījumu ar robotu putekļu sūcēju
25 gadus vecais Lakijs Perems no Austrālijas guva ķermeņa apdegumus 75 procentu apmērā pēc tam, kad mājās pēkšņi aizdegās robots putekļu sūcējs.
Pēc negadījuma 2. jūlijā jaunais vīrietis nogādāts slimnīcā, un kopš tā brīža viņam veiktas vairākas operācijas.
Pēc sprādziena uzņemtajos attēlos redzami izsisti logi un sprādziena vilnī nomelnējušas sienas. Uguns nodarītie postījumi no virtuves bija izplatījušies līdz viesistabai — mēbeles pilnībā izdegušas, grīdas dēļi apkvēpuši, bet visā mājā mētājās gruveši.
Jaunieša māte Fiona Perema tagad atklājusi vairāk detaļu par notikušo. Viņa sacīja: "Viņam bija robotizētais putekļsūcējs, un viņš nezināja, ka tā akumulatoram bija radusies noplūde. Kad viņš sāka gatavot ēst, kaut kas aizdegās un izraisīja sprādzienu. Viņš atradās pašā notikuma epicentrā."
Ierīce nogādāta Būvniecības un enerģētikas pārvaldei, lai veiktu turpmāku izmeklēšanu.
Rietumaustrālijas Ugunsdzēsības un ārkārtas situāciju dienests norādīja, ka litija jonu akumulatori, kurus plaši izmanto robotizētajos putekļsūcējos, var būt ārkārtīgi bīstami. Dienesta pārstāvis sacīja:
"Kad litija jonu akumulatori sabojājas, tajos var sākties termiskā pārnese — process, kura laikā viena vai vairākas akumulatora šūnas var vardarbīgi pārplīst, atskanēt šņācoša skaņa un izdalīties toksiskas, viegli uzliesmojošas un sprādzienbīstamas gāzes, kā arī var izcelties intensīvs, pats sevi uzturošs ugunsgrēks."
Litija jonu akumulatoru termiskā pārnese var notikt ļoti strauji un būt ārkārtīgi bīstama. Tā var izraisīt toksiskus dūmus, liesmas un akumulatora detaļu eksploziju, raksta "Mirror".
Sprādziena dēļ Lakijam jau veiktas trīs operācijas, tostarp brūču attīrīšana un ādas pārstādīšana pirkstiem, kreisajam elkonim un ķermenim. Viņš arī uz laiku zaudēja balsi, un tuvāko mēnešu laikā viņam paredzētas vēl vairākas operācijas.
20. jūlijā jaunieša māte "GoFundMe" lapā publicēja jaunu ziņu par viņa veselības stāvokli:
"Vēl viena pozitīva ziņa par Lakija atveseļošanos. Ādas pārstādījumi dzīst labi, un fizioterapijas komanda ir ļoti apmierināta ar viņa progresu, īpaši ar roku kustībām. Šodiena bija vēl viens nozīmīgs pavērsiens — viņam izņēma barošanas zondi.
Arī viņa seja un kakls dzīst ļoti labi. Katrs solis uz priekšu ir liels sasniegums, un mēs esam ļoti pateicīgi par neticamo aprūpi, ko viņš saņem, kā arī par ikviena pastāvīgo atbalstu, iedrošinājumu un ziedojumiem. Paldies jums visiem, ka turpināt būt kopā ar Lakiju un mūsu ģimeni viņa atveseļošanās laikā."