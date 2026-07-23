Helikopters un bruņota specvienība motorlaivā: Kallasa parāda desanta operāciju uz Krievijas "ēnu flotes" tankkuģa Vidusjūrā
Vidusjūrā aizturēts Krievijas "ēnu flotes" tankkuģis "MV South Star", ko Maskava izmanto, lai apietu sankcijas.
Eiropas Savienības operācijas ietvaros, kuras mērķis ir pastiprināt spiedienu uz tā dēvēto Krievijas "ēnu floti", Vidusjūrā aizturēts tankkuģis "MV South Star". Kuģis tiek turēts aizdomās par kuģošanu zem cita karoga, kas ir starptautisko jūras tiesību pārkāpums.
Incidents notika 20. jūlijā. Par to savā kontā platformā "X" paziņoja ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa, publicējot arī kadrus no operācijas.
We’re turning up the pressure on Russia’s shadow fleet.— Kaja Kallas (@kajakallas) July 22, 2026
The oil tanker MV SOUTH STAR, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, has been boarded on 20 July by Operation @EUNAVFOR_MED IRINI forces for flag verification.
Every illicit voyage… pic.twitter.com/Q4esYx4VRl
Kadros redzama drošības spēku desanta izsēšanās uz kuģa klāja.
Kallasa uzsvēra, ka šādi pārvadājumi palīdz Krievijai turpināt finansēt karu pret Ukrainu.
"Katrs nelikumīgs reiss palīdz uzturēt Krievijas kara mašīnu," norādīja amatpersona.
Kallasa norāda, ka Eiropa saskaņo sankcijas pret Krieviju ar darbībām jūrā, un šonedēļ ir atļāvusi veikt līdzīgas operācijas Atlantijas okeānā. Runa ir par operāciju EUNAVFOR ATALANTA, kas paredz iespēju veikt pārbaudes uz kuģiem, kuri tiek turēti aizdomās par piederību Krievijas "ēnu flotei".
Jūnija beigās Francijas Jūras spēki pie Sicīlijas krastiem pārtvēra kuģi "Deliver", kas arī tiek saistīts ar Krievijas "ēnu floti".
Pagājušajā mēnesī Eiropas Savienība mainīja IRINI operācijas noteikumus, ļaujot ES militārajiem spēkiem uzkāpt uz sankcijām pakļautiem kuģiem un veikt to pārbaudes.