Liesmas un melni dūmi - Ukrainas droni dod triecienu Krievijas degvielas infrastruktūrai
Ukrainas droni naktī uz ceturtdienu uzbrukuši Krievijas Uļjanovskas apgabala Novospaskas rajonam, kur cietis degvielas un enerģētikas infrastruktūras objekts. Pēc trieciena notikuma vietā izcēlies ugunsgrēks.
Par uzbrukumu paziņoja Uļjanovskas apgabala gubernators Aleksejs Ruskihs, kurš apstiprināja, ka Ukrainas droni trāpījuši degvielas un enerģētikas kompleksa infrastruktūrai Novospaskas rajonā. Viņš norādīja, ka atbildīgie dienesti izvērtē nodarītos postījumus un informāciju par iespējamajiem cietušajiem nesniedza.
Tikmēr vietējie iedzīvotāji un Krievijas mediji ziņo, ka trieciena mērķis, iespējams, bijusi uzņēmuma "NS-Oil" naftas pārstrādes rūpnīca vai tai piegulošā degvielas infrastruktūra. Šī informācija pagaidām nav oficiāli apstiprināta.
Uzbrukums ir daļa no Ukrainas pēdējo mēnešu stratēģijas regulāri veikt triecienus pa Krievijas naftas un degvielas infrastruktūru. Kijiva uzskata, ka šādi triecieni samazina Krievijas spējas finansēt karu un apgādāt armiju ar degvielu. Šomēnes Ukrainas droni jau vairākkārt uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcām, naftas termināļiem un citiem enerģētikas objektiem dažādos Krievijas reģionos