ASV noslēdz vēsturisku kodolvienošanos ar Saūda Arābiju
ASV un Saūda Arābija noslēgušas līdz šim nozīmīgāko vienošanos par sadarbību civilās kodolenerģijas jomā. Tā pavērs ceļu Saūda Arābijas civilās kodolprogrammas attīstībai un varētu nodrošināt miljardiem dolāru vērtus projektus ASV uzņēmumiem.
Līguma saturs pagaidām nav publiskots, taču ASV mediji vēsta, ka nākotnē tas varētu ļaut Saūda Arābijai bagātināt urānu savā teritorijā. Šādu tehnoloģiju izmanto atomelektrostaciju degvielas ražošanai, tomēr to iespējams pielāgot arī kodolieroču izstrādei.
ASV Enerģētikas ministrija norādīja, ka līdztekus sadarbības līgumam parakstīta arī divpusēja kodoldrošības vienošanās. Vašingtona uzsver, ka abi dokumenti veido pamatu ilgtermiņa sadarbībai, vienlaikus ievērojot augstākos kodoldrošības un kodolieroču neizplatīšanas standartus.
Vienošanās izraisījusi bažas kodoldrošības ekspertu vidū. Viņi norāda, ka ASV līdz šim nevienai valstij nav palīdzējušas izveidot urāna bagātināšanas jaudas tās teritorijā, jo tas teorētiski var atvieglot ceļu uz kodolieroču izstrādi. Kritiku pauduši arī vairāki ASV Kongresa demokrāti un Izraēlas eksperti.
Par vienošanos paziņots laikā, kad pieaug spriedze starp ASV un Irānu. Saūda Arābija ir viena no Vašingtonas tuvākajām sabiedrotajām Tuvajos Austrumos, un eksperti uzskata, ka līgums var būtiski ietekmēt spēku samēru reģionā, lai gan tā praktiskā īstenošana var prasīt vairākus gadus.
Vienošanos vēl izskatīs ASV Kongress, kur var nākties saskarties ar daļas likumdevēju pretestību. Trumpa administrācija gan uzsver, ka līgums nerada kodolieroču izplatīšanas risku un stiprinās gan ASV, gan reģiona drošību.