Francijas piekrastē plosās ugunsgrēks, pie Bordo evakuē tūkstošiem tūristu
Francijas Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordo strauji izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti tūkstošiem tūristu, paziņojušas vietējās varas iestādes.
Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žirondas departamenta Somosas ciemā un jau ir izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā, paziņoja Žirondas departamenta prefektūra Bordo pilsētā.
Apmēram 500 ugunsdzēsēju, četri ugunsdzēšanas lidaparāti un 150 ārkārtējo situāciju automašīnas ir iesaistīti ugunsgrēka dzēšanā ļoti nelabvēlīgos laikapstākļos. Vēl nav ziņots, ka šajā ugunsgrēkā būtu cietušie.
Žirondas departamenta prefekts pēcpusdienā lika veikt plašas evakuācijas. Apmēram 700 iedzīvotājiem nācās atstāt divus rajonus Leporžas pašvaldībā, bet Lagriņas kempingā uzturējās aptuveni 3500 atpūtnieku, kas visi tika evakuēti. Evakuētie tika novirzīti uz netālo Lakano kūrortu. Evakuācija tika veikta arī Leporžas pludmalē, kur atradās apmēram 600 automašīnas.
Žirondas departamentā ir spēkā visaugstākā sarkanā līmeņa savvaļas ugunsgrēku trauksme. Varas iestādes aicina iedzīvotājus sekot oficiāliem norādījumiem un būt ārkārtīgi piesardzīgiem.