Austrijā Hitlera dzimtajā mājā atver policijas iecirkni, lai mazinātu neonacistu interesi
Austrijā, Braunavā pie Innas, ēkā, kurā piedzima diktators Ādolfs Hitlers atvērts policijas iecirknis. Tas ticis darīts, lai mainītu ēkas simbolisko nozīmi un nepieļautu, ka tā kļūst par neonacistu pulcēšanās vietu.
Pēc gadiem ilgām debatēm par ēkas nākotni valdība cer to pārvērst par vietu, kas asociējas ar demokrātiju, tiesiskumu un drošību. Adolfs Hitlers piedzima 1889. gada 20. aprīlī īrētā dzīvoklī ēkas pirmajā stāvā Braunavas pie Innas centrā un tur pavadīja pirmās savas dzīves nedēļas. Gadu desmitiem vēlāk šī vieta kļuva par uzmanības objektu galēji labējiem aktīvistiem, kuri to centās izmantot kā simbolisku piemiņas vietu.
Tagad ēkā darbojas policijas vienība, kas specializējas narkotiku aprites apkarošanā. Vietējās policijas vadītājs Stefans Haslbergers norādīja, ka Braunava atrodas netālu no Vācijas robežas un ir nozīmīgā narkotiku pārvadājumu maršrutā. Ēkas pārbūve izmaksājusi aptuveni 20 miljonus eiro. Lēmums par tās izmantošanu sekoja ilgām diskusijām par to, kā novērst neonacistu vēlmi šo vietu izmantot kā svētvietu.
Austrijas iekšlietu ministrs Gerhards Karners atklāšanas ceremonijā norādīja, ka ēkai sākusies "jauna nodaļa". "Šī ēka tagad būs vieta demokrātijai, tiesiskumam un drošībai," sacīja Karners.
Centieni nepieļaut nacistu simbolikas izmantošanu
Pēdējos gados galēji labējie aktīvisti Hitlera dzimšanas dienā pie ēkas fasādes bija sākuši likt rozes un vainagus. Daži ekstrēmisti un iereibuši apmeklētāji tur arī fotografējās, demonstrējot aizliegto nacistu sveicienu. Vietējie iedzīvotāji, kuri bija noguruši no šādām provokācijām, ēku bieži dēvēja par "ļaunuma māju".
Ekspertu komisija, kurai bija uzticēts izvērtēt ēkas nākotni, iepriekš ieteica to izmantot sociāliem, labdarības vai valsts pārvaldes mērķiem. Komisija secināja, ka muzeja izveide šajā vietā varētu turpināt piesaistīt labējos ekstrēmistus, īpaši tos, kuriem svarīga ir nacistu ideoloģijā balstītā koncepcija. Savukārt ēkas nojaukšana tika noraidīta, jo tā varētu aizēnot nozīmīgu vēstures posmu.
Pirms policijas iecirkņa izveides ēkas priekšā atradās piemiņas akmens, kas izgatavots no bijušās Mauthauzenas koncentrācijas nometnes akmens. Tajā iegravēts: "Mieram, brīvībai un demokrātijai. Nekad lai neatkārtojas fašisms. Miljoniem bojāgājušo ir brīdinājums." Austrijas valdība cer, ka policijas iecirkņa izveide palīdzēs "neitralizēt visu šo vietu" un mazinās Hitlera pielūdzēju interesi.
Sarežģītā Austrijas attieksme pret nacisma mantojumu
Ēka, kuras izveide datējama ar 17. gadsimtu, iepriekš kalpoja kā viesnīca un alus darītava ar dzīvokļiem augšējos stāvos. Vienu no tiem īsu laiku apdzīvoja Hitlera ģimene. Pirms desmit gadiem Austrijas valdība pārņēma ēkas īpašumtiesības no privāta īpašnieka. Iepriekš Iekšlietu ministrija šo vietu izmantoja kā aprūpes centru cilvēkiem ar invaliditāti, taču kopš 2011. gada ēka stāvēja tukša.
Nesen izskanēja arī ziņas, ka hakeri "Google Maps" bija nomainījuši ēkas adresi uz numuru 88 — neonacistu vidē izmantotu kodu, kas apzīmē "Heil Hitler", jo burts "H" alfabētā ir astotais. Hitlera bijušais privātais dzīvoklis Minhenē pēc Otrā pasaules kara arī tika pārveidots par policijas iecirkni, kas kalpojis līdzīgiem mērķiem — mainīt vietas simbolisko nozīmi.
Austrijas vēsturnieki gadiem ilgi diskutējuši par valsts lomu nacisma noziegumos. Pēc tam, kad 1938. gadā nacistiskā Vācija anektēja Austriju, daudzi austrieši ilgstoši centās noliegt vai mazināt kopīgo atbildību par holokaustu un citiem nacistu režīma noziegumiem.
Tikmēr galēji labējās Austrijas Brīvības partija (FPÖ), kuru dibinājuši arī bijušie nacisti, 2024. gada vēlēšanās pirmo reizi kopš kara ieguva visvairāk balsu, lai gan nespēja nonākt pie varas, jo pārējās partijas atteicās veidot ar to kopīgu koalīciju. Kopš tā laika atbalsts partijai turpinājis pieaugt.