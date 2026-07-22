Atklātas jaunas detaļas par avāriju, kurā bojā gāja filmas "Godzilla" aktrise Keilija Hotla
21. jūlijā Frederikas apgabala šerifa birojs publiskoja jaunāko informāciju par traģisko avāriju, kurā dzīvību zaudēja 18 gadus vecā filmas "Godzilla" aktrise Keilija Hotla.
Kā norāda likumsargi, avārijā bija iesaistīts 1995. gada "Honda Accord" spēkrats, kuru vadīja kāds 19 gadus vecs vīrietis. Spēkratā atradās arī divi pasažieri. Braucot pa divu joslu ceļu, automašīna nobrauca no ceļa braucamās daļas un ietriecās caurtekā. "Tiek uzskatīts, ka viens no faktoriem, kas veicināja sadursmi bija pārmērīgs braukšanas ātrums," teikts šerifa biroja paziņojumā.
Uz negadījuma vietu plkst. 2.52 naktī reaģēja Frederikas apgabala šerifa birojs un ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Avārijā autovadītājs guva ievainojumus, kas nebija dzīvībai bīstami, bet viens no pasažieriem atteicās no medicīniskās palīdzības notikuma vietā. Otrs pasažieris — 18 gadus vecā Keilija Hotla — tika nogādāts tuvējā ārstniecības iestādē, kur tika pasludināta viņas nāve.
Keilijas nāvi TMZ apstiprināja viņas tēvs Džošua, kas pirmais publiski ziņoja par notikušo. Vēlāk viņš sociālajā tīklā "Facebook" publicēja video, kurā ar zīmju valodas palīdzību pastāstīja par meitas nāvi.
Keilija, kura dzīvoja Kailas pilsētā Teksasā, bija vislabāk pazīstama ar Džias lomu pēdējās divās filmās "Godzilla". Saskaņā ar laikraksta "The Houston Chronicle" informāciju Keilija un abi viņas vecāki bija nedzirdīgi. Jauniete izglītību apguva Teksasas Nedzirdīgo skolā, kas pēc aktrises nāves publicēja līdzjūtības paziņojumu.
"Mūsu sirdis ir kopā ar Keilijas ģimeni, draugiem, klasesbiedriem un visiem, kuri šajā ārkārtīgi grūtajā laikā viņu pazina un mīlēja," vietnē "Facebook" pauda skolas pārstāvji. "Šobrīd mums ir ļoti ierobežota informācija par notikušo, un mēs lūdzam ikvienu respektēt Keilijas ģimenes privātumu un neizplatīt pieņēmumus par negadījuma apstākļiem."
Sarunā ar "The Houston Chronicle" Keilija iepriekš stāstīja, ka viņas karjera sākās 2017. gadā, kad viņa piedalījās zīmju valodas (ASL) tulkošanas lietotnes "Convo" reklāmā. Tur viņu pamanīja filmas "Kong: Skull Island" producenti, kuri uzskatīja, ka Keilija lieliski atbilst Džias tēlam — meitenei, kura ar zīmju valodas palīdzību izveido saikni ar milzu pērtiķi King Kongu. Vēlāk viņa 2021. gadā filmējās filmā "Godzilla vs. Kong", kurā piedalījās arī tādi aktieri kā Millija Bobija Brauna, Braiens Tairī Henrijs un Rebeka Hola.