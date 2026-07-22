Medijs: ASV grasās palīdzēt Saūda Arābijai attīstīt civilo kodolprogrammu
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija gatavojas paziņot par vienošanos ar Saūda Arābiju, kas ļautu valstij attīstīt civilo kodolenerģijas programmu, ziņo medijs BBC.
Tomēr iecere izraisījusi bažas ASV sabiedroto vidū un ekspertu aprindās, kuri raizējas par to, ka Saūda Arābijas iespējas pašai bagātināt urānu varētu palielināt kodolieroču izplatības risku visā reģionā.
Saskaņā ar ASV mediju ziņoto vienošanās paredzētu, ka amerikāņu uzņēmumi varētu būvēt un pārvaldīt kodolenerģijas objektus Saūda Arābijā. Darījums, par kuru iepriekš ziņoja laikraksts "The Wall Street Journal", varētu būt spēkā 30 gadus. Galvenais strīdu jautājums ir Saūda Arābijas iespējamās tiesības pašai bagātināt urānu. Tieši šis aspekts satrauc kritiķus, jo bagātināts urāns var tikt izmantots ne tikai civilās kodolenerģijas ražošanai, bet arī kodolieroču izstrādei.
Bažas par kodolieroču sacensību Tuvajos Austrumos
Bijušās amatpersonas Izraēlā — vienā no tuvākajām ASV sabiedrotajām Tuvajos Austrumos — brīdina, ka šāda vienošanās varētu palielināt kodolieroču izplatības risku visā reģionā. Drošības pārstāvis Frenks Gārdners norāda, ka bažas galvenokārt saistītas ar Irānas risku. "Ja Saūda Arābija sāks pati bagātināt urānu, tas varētu mudināt Irānu slepeni sacensties par kodolieroča izstrādi," viņš skaidroja.
Bet BBC korespondents drošības jautājumos Frenks Gārdners norāda, ka šāda vienošanās potenciāli varētu izraisīt plašāku kodolprogrammu attīstību Tuvajos Austrumos, tostarp mudināt Ēģipti un Turciju attīstīt savas programmas.
Tikmēr bijušais Lielbritānijas vēstnieks Saūda Arābijā Viljams Patejs uzskata, ka Rijādai ir reāla nepieciešamība pēc kodolenerģijas. "Viņiem ir patiesa vajadzība pēc civilās kodolenerģijas," viņš norādīja medijam, skaidrojot, ka Saūda Arābija pašlaik patērē ļoti lielu daudzumu savas naftas un gāzes elektroenerģijas ražošanai un vēlas samazināt šo atkarību.
Patejs norādīja, ka ASV tehnoloģijas Saūda Arābijai būtu vēlamākais risinājums, taču piebilda, ka Vašingtona, iespējams, vairākos jautājumos ir piekāpusies. "Es neesmu pārliecināts, kāpēc šādas piekāpšanās būtu nepieciešamas, taču tas varētu būt komerciāls lēmums," viņš norādīja.
Iebildumi izskan arī Kongresā
Iespējamo vienošanos kritizē arī daļa ASV Kongresa deputātu. Demokrātu kongresmenis Breds Šermans norādīja, ka pirms darījuma noslēgšanas Vašingtonai būtu jāpanāk tikpat stingri ierobežojumi kā 2009. gadā noslēgtajā kodolvienošanās ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem.
Toreiz AAE atteicās no tiesībām pašiem ražot kodoldegvielu un piekrita stingrām starptautiskās uzraudzības prasībām. "Prezidentam, kurš vada cīņu pret kodolieroču izplatību Tuvajos Austrumos, nevajadzētu veicināt to izplatību tikai tāpēc, ka ASV uzņēmumi varētu gūt no tā peļņu," pauda Šermans.
Bet demokrātu pārstāvis Džons Garamendi vienošanos nosauca par "ļoti sliktu politikas veidošanu". "Bagātināts urāns var tikt izmantots kodolieroča izgatavošanai. Tas ir patiešām ļoti slikts politiskais solis," viņš sacīja. Savukārt republikāņu pārstāvis Marlīns Stūcmans norādīja, ka viņam sākotnēji nav būtisku iebildumu pret vienošanos, taču viņš norādīja, ka vēlētos saņemt vairāk informācijas par plānoto vienošanos no izlūkdienestiem.
Sarunas ilgušas vairāk nekā desmit gadus
ASV un Saūda Arābijas sarunas par sadarbību kodolenerģijas jomā sākās jau 2008. gadā. Toreiz abas valstis parakstīja saprašanās memorandu, kurā ASV apņēmās palīdzēt attīstīt valstij civilo kodolenerģiju, bet Saūda Arābija apņēmās importēt kodoldegvielu un neattīstīt jutīgas kodoltehnoloģijas.
2017.–2019. gadā ASV atļāva septiņiem uzņēmumiem iesaistīties sarunās par civilo kodolprojektu ar Rijādu. 2020. gadā ASV valdības pārbaudē tika secināts, ka progress bijis ierobežots saistībā ar domstarpībām par urāna bagātināšanas ierobežojumiem. Bet 2021. gadā tika ziņots, ka Vašingtona apsver iespēju izveidot ASV pārvaldītu urāna bagātināšanas objektu Saūda Arābijā.
Pašreizējā vienošanās tiek skatīta arī plašākā ASV un Saūda Arābijas attiecību kontekstā. Trampa administrācija pēdējos gados centusies stiprināt saites ar Rijādu, un Saūda Arābija joprojām ir viena no nozīmīgākajām ASV partnerēm Tuvajos Austrumos. Saūda Arābijas kroņprincis Muhameds bin Salmans iepriekš pauda, ka gadījumā, ja Irāna iegūtu kodolieročus, Saūda Arābija censtos panākt līdzīgas spējas.