Ukrainas iznīcinātājs "F-16" pirmo reizi notriecis krievu iznīcinātāju
Foto: Gianluca Vannicelli Â© / ipa-agency.net / SplashNews.com
Ukraiņu F-16 notriecis krievu iznīcinātāju.
Pasaulē

Ukrainas iznīcinātājs "F-16" pirmo reizi notriecis krievu iznīcinātāju

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ukrainas iznīcinātājs "F-16" pirmo reizi notriecis krievu iznīcinātāju, noklaušināšanās laikā ASV Senāta budžeta komitejā pavēstīja Apvienotās štāba priekšnieku komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Džons Keins.

Ukrainas iznīcinātājs "F-16" pirmo reizi notriecis...

Uz senatora Ričarda Durbina jautājumu, kādus draudus Ukrainai rada iespējamā pretgaisa aizsardzības sistēmu finansēšanas pārtraukšana, Keins norādīja uz Ukrainas aizsardzības spēju attīstību. Cita starpā viņš pavēstīja, ka nesen ukraiņu "F-16" guvis pirmo uzvaru tiešā gaisa kaujā un notriecis krievu iznīcinātāju. Keins neatklāja, kāds bijis notriektās lidmašīnas modelis, taču Ukraina iepriekš ziņojusi, ka 8. jūlijā notriekts krievu iznīcinātājs "Su-35".

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