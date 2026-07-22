Ukraiņu F-16 notriecis krievu iznīcinātāju.
Pasaulē
Šodien 19:17
Ukrainas iznīcinātājs "F-16" pirmo reizi notriecis krievu iznīcinātāju
Ukrainas iznīcinātājs "F-16" pirmo reizi notriecis krievu iznīcinātāju, noklaušināšanās laikā ASV Senāta budžeta komitejā pavēstīja Apvienotās štāba priekšnieku komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Džons Keins.
Uz senatora Ričarda Durbina jautājumu, kādus draudus Ukrainai rada iespējamā pretgaisa aizsardzības sistēmu finansēšanas pārtraukšana, Keins norādīja uz Ukrainas aizsardzības spēju attīstību. Cita starpā viņš pavēstīja, ka nesen ukraiņu "F-16" guvis pirmo uzvaru tiešā gaisa kaujā un notriecis krievu iznīcinātāju. Keins neatklāja, kāds bijis notriektās lidmašīnas modelis, taču Ukraina iepriekš ziņojusi, ka 8. jūlijā notriekts krievu iznīcinātājs "Su-35".