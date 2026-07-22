Ukraina jau atkal mērķē pa Krievijas piegādes centriem "Wildberries". Krievi asarām acīs stāsta par zaudētajiem biznesiem
Naktī uz 22. jūliju Ukrainas jau atkal īstenoja dronu uzbrukumus pa Krievijas tiešsaistes mazumtirdzniecības milzi "Wildberries", šoreiz mērķējot pa noliktavām Krievijas dienvidos.
Triecienu rezultātā izcēlās plaši ugunsgrēki Krasnodarā un Ņevinomiskā. Krasnodaras mērs Jevgeņijs Naumovs apstiprināja, ka pēc Ukrainas drona trieciena aizdegusies loģistikas noliktava, tomēr nenosauca konkrēto objektu. Viņš norādīja, ka uzbrukumā ievainoti trīs cilvēki.
Vēl viens "Wildberries" loģistikas centrs tika apšaudīts Ņevinomiskā, Stavropoles apgabalā, pēc kā tur izcēlās plašs ugunsgrēks. "Ņevinomiskas nomalē notikušā dronu uzbrukuma dēļ aizdegās noliktavu komplekss. Notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji un citi operatīvie dienesti," apstiprināja Stavropoles novada gubernators Vladimirs Vladimirovs. Ukrainas dronu triecienu sērija izputinājusi daudzus vietējos uzņēmējus, liekot viņiem apšaubīt Kremļa spēju aizsargāt valsts kritisko infrastruktūru.
The Russian guy that only a few days ago lost almost everything when the Moscow Wildberries center was destroyed is back today, now in tears as the Krasnodar facility is also destroyed, which housed even more of his inventory. https://t.co/UfLiq3rznA pic.twitter.com/Y0BejLTbE8— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 22, 2026
"Viss, puiši. Daudzi cilvēki šodien pamodīsies bankrotējuši, jo noliktava Krasnodarā ir nodegusi. Tā joprojām deg," sociālajos tīklos norādīja kāds Krievijas iedzīvotājs. "Draugi no Krasnodaras saka, ka tur esot pilnīga katastrofa. Ko mums darīt? Mēs nezinām," viņš piebilda, smagi nopūšoties.
Kāds cits vīrietis ar asarām acīs runāja par uzņēmēju zaudējumiem un pieaugošajām kara cilvēciskajām izmaksām, ko Krievija oficiāli joprojām dēvē par "speciālo militāro operāciju". "Es jau gribu, lai šī 'speciālā militārā operācija' beidzas," viņš sacīja. "Tik daudzi cilvēki mirst, un tik daudzi uzņēmēji cieš. Tagad mums jāiesniedz ziņojumi nodokļu iestādēm. Es nezinu, ko teikt vai ko darīt."
"Es tagad iešu mājās, samaksāšu nodokļus ar pēdējo atlikušo naudu — un viss. Es godīgi neredzu izeju no šīs situācijas," caur asarām norādīja kāda šobrīd jau bez darba esoša uzņēmēja.
🇷🇺 "Officially Broke Today." Russians Break Down After Strike on Wildberries Warehouse— NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026
"I'm going home now, I'll pay my taxes with the last money I have left — and that's it. I honestly don't see any way out of this situation," says a now-unemployed businesswoman through tears.… pic.twitter.com/4ufDAx9NvG
Kāds noliktavas darbinieks sacīja, ka pēc notikumu sekām redzētajiem video viņam kļuvis bail atgriezties darbā. "Godīgi sakot, tas ir pilnīgs haoss. Esmu noskatījies tik daudz video — tur guļ cilvēku ķermeņi, viss eksplodē un cilvēki ir asinīs," viņš sacīja. "Jau otro dienu man ir bail doties uz noliktavu."
"Šobrīd vārds 'trauksme' ir pārāk maigs. Drīzāk šķiet, ka mums tuvojas milzīga s*** vētra," sacīja uzņēmējs Sergejs. "Protams, es sagaidu vēl vairāk uzbrukumu tuvākajā laikā."
🔥Another she-orc complaining about losing her business because of Wildberries fires🔥 pic.twitter.com/JhYe5Yqbxq— ITDUDE Fella (@The_Real_ITDUDE) July 22, 2026
Tomēr ne visi darbinieki norādīja, ka uzbrukumi mainījuši viņu attieksmi pret darbu. Olga, kura strādā "Wildberries" noliktavā Šušaros pie Sanktpēterburgas, sacīja, ka neplāno pārtraukt doties uz darbu. "Nāve var tevi panākt jebkur un jebkādā veidā. Tas neietekmē to, vai es eju uz darbu," viņa sacīja. "Tie, ar kuriem runāju, domā tāpat."
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukrainas nakts triecieni "Wildberries" noliktavām Krievijā bija vērsti pret loģistikas centriem, kas Krievijas armiju apgādā ar dronu komponentēm, navigācijas aprīkojumu un citu tehniku. Jau ziņots, ka Ukraina īstenoja plašus triecienus pret "Wildberries" noliktavām Krievijā arī 18. un 20. jūlijā.