"Neviens negrib būt priekšnieks" - bažas par jaunu tendenci, kas Eiropu var skart īpaši smagi
Z paaudzei karjeras izaugsme vairs nenozīmē automātiskus panākumus – viņi priekšroku dod līdzsvaram starp darbu un privāto dzīvi.
Šī tendence kļūst par nopietnu izaicinājumu uzņēmumiem, kuri jau šobrīd saskaras ar grūtībām, veidojot nākotnes vadītāju paaudzi.
"Pēc pasaules mēroga pētījumu datiem tikai aptuveni 6% Z paaudzes pārstāvju vēlas ieņemt augstākus vadības amatus un kļūt par priekšniekiem. Organizācijām un to struktūrām tā ir ļoti nopietna problēma," intervijā "Euronews" norāda Tomāšs Šklarskis, uzņēmuma "Enpulse" ģenerāldirektors un darbinieku iesaistes eksperts.
Paaugstināšana amatā mūsdienās nozīmē daudz lielāku slodzi
Pēc eksperta teiktā, nevēlēšanās ieņemt vadošus amatus galvenokārt saistīta ar nepārtraukti pieaugošo vadītāju pienākumu loku. Pēdējos gados būtiski palielinājies darbinieku skaits uz vienu vadītāju – vidējais komandas lielums pieaudzis aptuveni no sešiem līdz divpadsmit cilvēkiem.
Tā rezultātā vadītāji nonāk arvien lielākā spiedienā. No vienas puses, viņi ir atbildīgi direktoru priekšā par biznesa mērķu sasniegšanu, bet no otras – viņiem jāgādā par arvien lielāku komandu attīstību, motivāciju un labbūtību.
"Z paaudze ļoti reālistiski vērtē, ko nozīmē līdzsvars starp darbu un privāto dzīvi un no kā nāktos atteikties, lai kļūtu par vadītāju. Jaunieši labi redz, kāda slodze saistīta ar cilvēku vadīšanu. Vadītājs ir atbildīgs gan augstākstāvošo priekšā, gan par arvien augošām komandām, par kurām pienācīgi jārūpējas," uzsver Šklarskis.
Problēma, kas Eiropu var skart īpaši smagi
Intereses mazināšanās par vadošiem amatiem nav tikai atsevišķu uzņēmumu problēma. Tā ir globāla tendence, kas Eiropā var kļūt īpaši sāpīga demogrāfisko pārmaiņu dēļ.
Vecajā kontinentā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits nepārtraukti samazinās. Ja uzņēmumi negatavos jaunus līderus un nemudinās darbiniekus uzņemties vadības funkcijas, tiem kļūs arvien grūtāk saglabāt savu organizāciju efektivitāti.
"Strādājošo cilvēku kļūs arvien mazāk, īpaši Eiropā. Ja mēs negatavosim jaunus vadītājus un cilvēkus, kuri ir gatavi uzņemties atbildību par komandām, mūs sagaida arvien nopietnāki izaicinājumi saistībā ar organizāciju efektivitāti," brīdina eksperts.
Mākslīgais intelekts neaizstās labu līderi
Lai gan mākslīgais intelekts arvien aktīvāk ienāk biznesa pasaulē un automatizē daudzus procesus, pēc Tomāša Šklarska domām, tas neatrisinās vadītāju trūkuma problēmu.
Eksperts norāda, ka pagaidām nav skaidrs, vai darbinieki būs gatavi pakļauties algoritmu dotajiem rīkojumiem un vai tehnoloģija spēs efektīvi pildīt vadītāja funkcijas.
Komandas vadīšanai joprojām nepieciešamas prasmes, kuras ir grūti aizstāt: empātija, spēja veidot attiecības, motivēt darbiniekus un pieņemt lēmumus, ņemot vērā organizācijas cilvēcisko aspektu.