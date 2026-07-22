Francijā miris Epstīna tīkla līdzgaitnieks Daniels Siads, kura vārds saistīts arī ar Latviju
Francijā miris modeļu atlases aģents Daniels Amars Siads, kurš vairāk nekā desmit gadus sadarbojās ar vēlāk par dzimumnoziedznieku atzīto Džefriju Epstīnu un bija iesaistīts jaunu sieviešu iepazīstināšanā ar viņu. Siada vārds iepriekš nonācis arī Latvijas uzmanības lokā — Epstīna lietas dokumenti liecina par viņa ilgstošiem kontaktiem ar Latvijas modeļu industrijas pārstāvjiem un vismaz vienas Latvijas valstspiederīgās iesaisti Epstīna lokā.
Siada ķermenis pirmdien tika atrasts viņa mājās Kolombā — Parīzes priekšpilsētā. To CNN apstiprināja Nanteras tiesas prokuratūras pārstāve Marī-Selīna Lovrisza. Lai noskaidrotu nāves cēloni, tiks veikta autopsija.
Siads iepriekš CNN intervijā apgalvoja, ka viņam neesot bijis iemesla domāt, ka sievietēm, kuras viņš iepazīstinājis ar Epstīnu, būtu nodarīts kaitējums. Viņš sacīja, ka ticējis Epstīna apgalvojumiem, ka viņš esot “samaksājis par saviem noziegumiem” un nekas tāds neatkārtošoties ar cilvēkiem, kurus Siads viņam ieteiks.
“Es viņam uzticējos un ticēju, ka šis cilvēks ir profesionālis,” CNN sacīja Siads.
Tomēr ASV Tieslietu departamenta publiskotie dokumenti liecina par Siada ciešo saikni ar Epstīnu. Dokumentos redzams, ka Epstīns viņam pārskaitījis desmitiem tūkstošu dolāru, bet Siads vairākkārt nosūtījis informāciju un fotogrāfijas par jaunām sievietēm, kuras varētu interesēt Epstīnu.
Siada saikne ar Latviju
Siada vārds parādās arī Latvijas Televīzijas raidījuma “De Facto” izpētītajos Epstīna lietas materiālos. Tie liecina, ka Siads uzturēja ilgstošus kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa pārstāvjiem un bija iesaistīts vismaz vienas Latvijas valstspiederīgās nonākšanā Epstīna redzeslokā.
Saskaņā ar “De Facto” publiskoto informāciju 2009. gadā Siads sarakstījās ar Epstīnu par modeļu meklēšanu Eiropā un vēlāk informēja viņu, ka atradis modeli no Latvijas. Siads rakstīja, ka jaunā sieviete varētu kļūt par “superzvaigzni”, un organizēja viņas došanos uz Ņujorku, kur viņa tikās ar Epstīnu.
Vēlāk Siads sazinājās arī ar Latvijas modeļu aģentūras “Natalie” pārstāvi Ēriku Meisānu, piedāvājot sadarbību saistībā ar šo modeli. Meisāns raidījumam “de facto” norādīja, ka neesot zinājis par Siada saikni ar Epstīnu.
Siada vārds Epstīna dokumentos parādās vairāk nekā 2000 reižu, vēstīja CNN sadarbības partneris BFMTV.
Aizdomas par sieviešu vervēšanu Epstīna tīklam
“De Facto” iepriekš vēstīja, ka Siads 2016. gadā Barselonā esot savervējis kādu Latvijas studenti, solot viņai iespēju kļūt par “Victoria’s Secret” modeli. Pēc tam jauniete nonākusi saziņā ar Epstīnu un bijusi iesaistīta viņa izveidotajā lokā.
Saskaņā ar ASV tiesvedībās sniegto informāciju šī sieviete vēlāk tika atzīta par vienu no Epstīna seksuālās vardarbības shēmas cietušajām. Viņas pārstāvis advokāts Andris Tauriņš norādīja, ka kliente šobrīd nevēlas publiski komentēt notikušo, taču nepieciešamības gadījumā sadarbosies ar Latvijas tiesībsargājošajām iestādēm.