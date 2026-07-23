Dubaija meklē viesus: par draugu uzaicināšanu var saņemt līdz pat 700 eiro
Dubaijas iedzīvotāji, kuri līdz 31. oktobrim uzaicinās radus vai draugus apmeklēt pilsētu, varēs saņemt līdz pat 45% atlaidi viesnīcām un bezmaksas biļetes uz izklaides parkiem.
Jaunās tūristu piesaistes kampaņas ietvaros Dubaija piedāvā atlaides līdz 700 eiro, taču tās pieejamas tikai Emirātu iedzīvotājiem, kuri uzaicina pie sevis viesus.
Kā teikts Dubaijas valdības tīmekļa vietnē, Emirātu iedzīvotāji, kuri no 20. jūlija līdz 31. oktobrim uzaicinās draugus vai radiniekus, varēs "saņemt bonusus vairāk nekā 3000 dirhamu (716 eiro) vērtībā, tostarp viesnīcu naktsmītnes, vakariņas restorānos, izklaides pasākumu biļetes un daudz ko citu".
Iedzīvotāji var norādīt uzaicinātās personas "Visit Dubai" vietnē, un pretī saņemt, piemēram, 45% atlaidi nakšņošanai viesnīcā "Meliá Desert Palm", bezmaksas biļetes uz akvaparku "Aquaventure" un izklaides parku "IMG Worlds of Adventure", kā arī akcijas "divi par viena cenu" restorānos "ULA", "Asia Asia" un "The 305".
Tas nozīmē – ja jūs aizvedīsiet viesus uz kādu no šīm vietām, samaksāsiet divreiz mazāk nekā parasti. Tas ir izdevīgi gan jums, gan jūsu viesiem.
"Dubaijas Ekonomikas un tūrisma departaments uzsāk kampaņu "A Dubai Invite", aicinot iedzīvotājus kļūt par pilsētas vēstnešiem un uzaicināt uz Dubaiju savus tuviniekus," teikts Dubaijas mediju biroja publikācijā sociālajā tīklā X.
Ar 19,5 miljoniem tūristu gadā Dubaija ir viens no galvenajiem reģiona tūrisma galamērķiem. Ilgu laiku tā tika uztverta kā pasaules bagātnieku un slavenību izklaides vieta, raksta "Euronews".
Vasara Apvienotajos Arābu Emirātos – lielākoties tuksnešainā valstī, kur temperatūra var sasniegt 50 grādus pēc Celsija, – tradicionāli tiek uzskatīta par zemo tūrisma sezonu.
Kā karš ar Irānu ietekmēja Dubaiju?
Lai gan AAE līdz šim gandrīz nav cietuši no pēdējās ASV un Irānas konflikta eskalācijas kārtas, februārī izcēlies karš sagrāva Persijas līča reģiona kā mierīgas un stabilas vietas tēlu – Teherāna vērsās pret naftas bagāto reģionu.
Tieši AAE piedzīvoja lielāko Irānas raķešu un dronu triecienu daļu: tie skāra viesnīcas, tostarp Palmā, kā arī ikonisko viesnīcu "Burj Al Arab", liekot tūristiem ziemas aktīvākās sezonas laikā masveidā pamest valsti.
Kopš trauslā pamiera stāšanās spēkā 8. aprīlī tūristi pamazām sākuši atgriezties, tomēr, kā aģentūrai AFP norādījuši nozares pārstāvji, viesnīcas pārsvarā šobrīd uztur vietējie viesi.
Maijā Dubaijas valdība apstiprināja vairāk nekā 400 miljonu ASV dolāru (350 miljonu eiro) vērtu ekonomisko atbalsta paketi, lai palīdzētu uzņēmumiem, kuri saskaras ar grūtībām kara seku un Irānas īstenotās Hormuza šauruma blokādes dēļ.
Atbalsta pasākumi ietvēra atbrīvojumu no pašvaldību nodevām viesnīcām un restorāniem, muitas noteikumu pārkāpumu sodu samazināšanu, kā arī zemākas maksas par atļaujām civilās aviācijas jomā.
Jau marta beigās Dubaijas varas iestādes paziņoja par pirmo atbalsta paketi uzņēmumiem un iedzīvotājiem vairāk nekā 270 miljonu ASV dolāru (236 miljonu eiro) apmērā.
Aviokompānijas Dubaijā un AAE galvaspilsētā Abū Dabī ieviesa ceļojumu apdrošināšanas programmas, lai atkal piesaistītu ceļotājus.
Pasažieri, kuri uz Dubaiju lido ar aviokompāniju "Emirates", par papildu samaksu varēs iegādāties paplašinātu ceļojumu apdrošināšanu, kuru, kas ir būtiski, neietekmē ārvalstu ārlietu ministriju ceļošanas brīdinājumi.
Vienlaikus Apvienotās Karalistes Ārlietu, Sadraudzības un attīstības ministrija (FCDO) pagaidām nav publicējusi īpašus ieteikumus cilvēkiem, kuri plāno doties uz emirātiem. Savukārt tādas valstis kā Austrālija ir pastiprinājušas brīdinājumus, aicinot "izvērtēt ceļojuma nepieciešamību".