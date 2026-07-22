Putins pēc mistiskā "Ankoridžas gara" izgāšanās pastiprina prasības pret Ukrainu
Kremlis vairs neapsver iespēju atdot Ukrainai kādu no okupētajām teritorijām un plāno turpināt karu līdz pilnīgai Donbasa ieņemšanai.
Krievijas varas iestādes vairs neizskata iespēju nodot Ukrainai atpakaļ kādu no okupētajām teritorijām un izvirza jaunus, stingrākus nosacījumus kara izbeigšanai, vēsta aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz avotiem Maskavā.
Saskaņā ar aģentūras informāciju Krievija tagad pieprasa ne tikai pilnīgu kontroli pār Doneckas apgabalu, bet arī plāno saglabāt ieņemtās teritorijas Sumu un Harkivas apgabalos kā tā dēvēto "buferzonu".
Maskavā uzskata, ka ASV esot atteikušās no neformālām vienošanām, kas, kā apgalvo Krievijas puse, tika panāktas 2025. gada Ankoridžas samitā starp Donaldu Trampu un Vladimiru Putinu. Pēc tam Kremļa pozīcija kļuvusi stingrāka.
Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanās
15. augustā Aļaskas militārajā bāzē Ankoridžā noslēdzās augsta līmeņa tikšanās starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. ...
"Bloomberg" avoti norāda, ka Krievija būtu gatava atgriezties pie sarunām tikai pēc tam, kad būs pilnībā pārņēmusi kontroli pār Doneckas apgabalu. Vienlaikus Krievijas militārā vadība šo uzdevumu vērtējot kā ārkārtīgi sarežģītu.
Krievijā tiek uzskatīts, ka visa Doneckas apgabala ieņemšana līdz 2026. gada beigām ir maz ticama un termiņš varētu tikt pārcelts uz 2027. gadu.
Saskaņā ar ASV valsts sekretāra Marko Rubio teikto ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās laikā Ankoridžā tika apspriests priekšlikums par kara izbeigšanu, taču nekādas vienošanās netika panāktas. Šī priekšlikuma saturu Rubio nekomentēja.
Krievijas amatpersonas, sevišķi pēdējā laikā, pārmet ASV vadībai, ka tā nav spējusi īstenot Ankoridžā it kā panāktās vienošanās.
Kādas tieši bijušas šīs šķietamās vienošanās, Maskava neatklāj, taču netieši norāda, ka cita starpā bijusi vienošanās par Ukrainas karaspēka izvešanu no Doneckas apgabala. Ukraina vairākkārt paziņojusi, ka tam nepiekrīt, savukārt ASV nav apstiprinājušas, ka par to būtu vienojušās ar Krieviju.