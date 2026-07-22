Krievijas Valsts domes spīkers ierosinājis "aizvērt muti" Krievijas iedzīvotājiem
Krievijas Valsts domes spīkers ierosinājis aizliegt Krievijas iedzīvotājiem izteikt kritiku. "Tas jau sāk ost pēc kaut kā cita," paziņoja Vjačeslavs Volodins.
Krievijas Valsts domes priekšsēdētājs Vjačeslavs Volodins kritizējis pilsoņus, kuri publiski pauž neapmierinātību par degvielas deficītu un cenu kāpumu. Viņš paziņojis, ka šādas diskusijas esot saistītas ar "piekto kolonnu".
"Šos jautājumus nekādā gadījumā nedrīkst politizēt, jo tas jau sāk ost pēc kaut kā cita — pēc iekšējās "piektās kolonnas". Populisms un demagoģija šajā jomā nav tikai postoši — tie ir ārkārtīgi bīstami," sacīja Volodins.
Agresorvalsts Valsts domes vadītājs faktiski ierosinājis aizliegt kritizēt varu un apspriest valstī aktuālās problēmas.
Neskatoties uz to, ka Krievija ir viena no pasaules lielākajām naftas ieguvējvalstīm, 2025. gadā valstī izveidojās nopietnas problēmas ar benzīna pieejamību. Krīzi izraisīja vairāku faktoru kombinācija — Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, sankciju radītie ierobežojumi un pieaugošais iekšējais pieprasījums pēc degvielas.
Pēc uzbrukumiem naftas pārstrādes infrastruktūrai daļa rūpnīcu bija spiesta samazināt ražošanu vai apturēt darbību remontdarbu dēļ. Atsevišķos periodos tika ziņots, ka nozares jaudas samazinājums sasniedza aptuveni 17% jeb ap 1,1 miljonu barelu dienā. Vēlāk atsevišķi analītiķi norādīja, ka krīzes smagākajā posmā no darba bija izslēgta līdz pat piektdaļai pārstrādes jaudu.
Degvielas trūkums vispirms skāra Krievijas tālākos reģionus un okupēto Krimu, bet vēlāk problēmas izplatījās arī citās teritorijās. Dažās degvielas uzpildes stacijās tika ieviesti pārdošanas ierobežojumi, veidojās rindas, bet atsevišķos reģionos benzīnu pārdeva tikai noteiktā daudzumā uz vienu automašīnu.
Krievijas valdība bija spiesta ierobežot benzīna eksportu, lai palielinātu piedāvājumu vietējā tirgū. Tika ieviesti arī citi pasākumi, tostarp eksporta aizliegumi un tirgus regulēšanas mehānismi.
Krīze radīja arī politisku spriedzi. Krievijas amatpersonas centās mazināt problēmas nozīmi, taču pats Vladimirs Putins vēlāk atzina, ka valstī pastāv „zināms degvielas trūkums”, skaidrojot to ar uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai.
Saskaņā ar ziņu aģentūras "Reuters" avotu sniegto informāciju, pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieniem Krievija ir zaudējusi aptuveni 40% no savu naftas pārstrādes rūpnīcu jaudas.
Analītikas uzņēmums "EA Analytics" lēš, ka naftas pārstrādes apjoms jūlijā sarucis līdz 3,91 miljonam barelu dienā – tas ir zemākais rādītājs kopš 2005. gada un par 27% mazāk nekā gadu iepriekš. Tikmēr "Energy Intelligence" analītiķi situāciju vērtē vēl pesimistiskāk, norādot uz 3,58 miljoniem barelu dienā, kas varētu būt absolūtais minimums kopš 2002. gada.
Pašlaik "Energy Intelligence" dati liecina, ka Krievijā dīkstāvē atrodas ražošanas jaudas, kas spētu nodrošināt aptuveni 3,1 miljonu barelu dienā, bet ikmēneša naftas produktu deficīts tiek lēsts ap 400 līdz 600 tūkstošiem tonnu. Lai gan oficiāli degvielas tirdzniecības ierobežojumi ir ieviesti nedaudz vairāk nekā 40 reģionos, pētnieciskā izdevuma "The Insider" apkopotā informācija atklāj krietni drūmāku ainu – limiti un aizliegumi darbojas gandrīz visos Krievijas reģionos, kā arī okupētajās Ukrainas teritorijās.