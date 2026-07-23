Mediķi slimnīcā sajauc pacientes un kājas operācijas vietā pusaudzei izrauj visus gudrības zobus
Ierodoties uz sen plānotu potītes operāciju kādā Francijas privātklīnikā, 17 gadus veca meitene un viņas ģimene piedzīvojusi īstu murgu. Pēc pamošanās no narkozes pusaudze ar šausmām atklāja, ka kāja nav aiztikta, taču tā vietā viņai izrauti visi četri gudrības zobi. Slimnīcas personāls atzinis, ka sajaucis pacientes.
Incidents notika šā gada 10. jūlijā. Pusaudze kopā ar māti ieradās "Centre MCO Côte d’Opale" privātklīnikā uz sen plānotu potītes operāciju, lai beidzot atbrīvotos no sāpēm, kas jau ilgstoši apgrūtināja meitenes ikdienu.
Sākumā viss ritēja bez aizķeršanās – uzņemšanā pacientei uzlika aproci, un drīz vien ķirurgs viņu ieveda operāciju zālē, bet māte palika gaidīt uzgaidāmajā telpā, raksta izdevums "Bild".
Pēc kāda laika pie mātes iznāca ārsts un atzinās neticamajā: "Man ļoti žēl, taču ir notikusi medicīniska kļūda. Mēs no sirds atvainojamies."
Izrādījās, ka ķirurgs, kurš patiesībā bija zobārsts un sejas-žokļu ķirurgs, meiteni bija noturējis par citu pacienti un operācijas laikā izrāvis viņai visus četrus gudrības zobus.
"Kad es iegāju palātā pie meitas, es vienkārši izplūdu asarās," sarunā ar Francijas reģionālo laikrakstu "La Voix du Nord" atklāja šokētā māte. Kad pusaudze pamodās no narkozes, viņas pirmais reflekss bija mēģināt pakustināt operēto pēdu. Par lielu pārsteigumu, tas izdevās pilnīgi bez pūlēm un sāpēm.
Taču jau nākamajā mirklī viņa sajuta, ka mute ir piebāzta pilna ar vates tamponiem. "Viņa bija pilnīgā šokā," atceras meitenes māte.
Vēlāk pie ģimenes vēlreiz vērsies operējošais ārsts, lai atkārtoti atvainotos par notikušo. "Es viņam pateicu, ka nekad vairs nevēlos viņu redzēt," sašutumu neslēpj māte. Gandrīz divas nedēļas pēc notikušā ģimenes dusmas nav mazinājušās, jo šīs kļūdas sekas varēja būt daudz traģiskākas.
Vislielākās bažas rada fakts, ka meitenei tika ievadīta narkoze, kas bija aprēķināta un sagatavota pavisam citam cilvēkam.
"Tas radīja ievērojamus riskus viņas dzīvībai. Šādas kļūdas vienkārši nedrīkst notikt," uzsver cietušās pusaudzes māte.
Šobrīd ģimene par ārstniecības personāla nolaidību ir vērsusies tiesā. Savukārt tas, kad meitenei beidzot tiks veikta tik ļoti nepieciešamā potītes operācija, nav zināms. Uzticība medicīnas sistēmai ir iedragāta. "Paies ilgs laiks, kamēr viņa atkal būs gatava spert kāju kādā slimnīcā," piebilst māte.