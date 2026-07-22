Ukrainā izstrādā jaunas sistēmas pret okupantu reaktīvajiem "Shahed" droniem
Ukrainas aizsardzības spēkiem tiek izstrādātas sistēmas pretdarbībai pret MESH tīkliem, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta Krievijas trieciendronu vadība tiešsaistē.
Ukrainā sekmīgi turpinās jaunu radioelektroniskās cīņas (REC) sistēmu izstrāde, kas spēs stāties pretī Krievijas reaktīvajiem trieciendroniem, piemēram, "Shahed". Par to savā "Facebook" kontā paziņojis prezidenta padomnieks aizsardzības tehnoloģiju attīstības jautājumos Sergejs Beskrestnovs ("Flash").
Pēc Beskrestnova teiktā, Krievijas reaktīvie trieciendroni pašlaik rada nopietnus draudus. Īpaši bīstami ir reaktīvie "Shahed" droni, ko pretinieks vada tiešsaistes režīmā, izmantojot MESH radio modemus.
Ukrainas aizsardzības spēkiem jau tiek veidotas sistēmas cīņai pret MESH tīkliem. Daži šo sistēmu varianti poligonā ir veiksmīgi pārbaudīti. Sīkāku informāciju Beskrestnovs neatklāja.
Krievijas okupācijas spēki pastāvīgi modernizē savus "Shahed" dronus, kā arī maina to izmantošanas taktiku. Piemēram, šā gada pavasarī uz šiem trieciendroniem pretinieks sāka uzstādīt aviācijas raķešu R-60 maketus. Krievi cer, ka tas atbaidīs Ukrainas pilotus.
Pēdējā laikā Krievijas okupācijas spēki biežāk sākuši izmantot standarta "Shahed" dronus tieši frontē. Tas noticis tādēļ, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība ir izrādījusies efektīva pret "Shahed" droniem, kas lido Ukrainas teritorijas dziļumā.