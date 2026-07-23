Vairākās populārās Grieķijas salās izsludināts ārkārtas stāvoklis; tūristus brīdina par ūdens trūkumu
Grieķija jau izsenis ir viens no iecienītākajiem Latvijas iedzīvotāju vasaras atvaļinājuma galamērķiem, taču šogad sapnis par bezrūpīgu atpūtu var vainagoties ar pamatīgu vilšanos. Septiņās populārās Grieķijas salās izsludināts ārkārtas stāvoklis akūta ūdens trūkuma dēļ, ko izraisījis 2026. gada pirmais lielais karstuma vilnis un ilgstošs sausums.
Nepanesamais karstums un nokrišņu trūkums būtiski ietekmēs miljoniem tūristu, kuri šovasar plānojuši atpūtu Grieķijā. Pašlaik ūdens trūkums īpaši skāris Egejas jūras dienvidaustrumu daļā esošo Astipalejas salu, kā arī Tinosas, Alonnisas, Leras, Patmas, Simi un Karpatas salas, vēsta britu izdevumu "Daily Mail".
Astipalejas salas mērs Nikoss Komineass norāda, ka šobrīd salā situācija ir kritiska. Reaģējot uz krīzi, pašvaldības vairākās vietās ieviesušas ierobežojumus ūdens izmantošanai nebūtiskām vajadzībām.
Savukārt naktīs vai noteiktos dienas laikos ūdens padeve atsevišķos rajonos var tikt pilnībā atslēgta.
Dažas piekrastes viesnīcas saldūdens taupīšanas nolūkos baseinus piepilda ar jūras ūdeni. Arī vietējie uzņēmēji meklē radošus veidus, kā ietaupīt ūdeni. Piemēram, viesnīcas īpašniece Marija Alkalai viesiem dāvina piecu eiro kuponu, ja viņi piekrīt iztikt bez ikdienas numuriņu uzkopšanas servisa. Tūristi šo iniciatīvu vērtējot ļoti atzinīgi.
Ceļojumu apdrošināšanas eksperti aicina atpūtniekus pirms došanās ceļā obligāti sekot līdzi vietējo varasiestāžu paziņojumiem.
Uzņēmuma "Go.Compare" pārstāvis Niks Pārkhauss vērš uzmanību uz to, ka ūdens deficīts parasti nav pietiekams pamatojums ceļojuma atcelšanai. Proti, apdrošinātājs nesegs izdevumus, ja ceļotājs pēdējā brīdī mainīs domas. Zaudējumus var atgūt tikai tad, ja valsts izdevusi oficiālu brīdinājumu atturēties no braucieniem uz konkrēto reģionu un polise iegādāta pirms šī brīdinājuma publicēšanas.
Diemžēl arī nākotnes prognozes nesola situācijas uzlabošanos.
Atēnu Nacionālais zinātnisko pētījumu centrs "Demokritos" prognozē, ka līdz 2049. gadam sausuma periodi Grieķijā var kļūt vēl izteiktāki. Zinātnieki jau tagad ir noraizējušies par to, vai nākamgad būs pietiekami daudz nokrišņu, lai ar dzeramo ūdeni spētu nodrošināt gan vietējos iedzīvotājus, gan milzīgo tūristu skaitu.