Vīrietis, kuru izsūca no "Ryanair" lidmašīnas, pārtrauc klusēšanu; notikušo komentē arī aviokompānija
Īrijas zemo cenu aviokompānijas "Ryanair" pasažieris, kurš ar galvu pa priekšu tika izsūkts caur lidmašīnas logu, pirmo reizi publiski izstāstījis par "murgaino" notikumu.
61 gadu vecais Ljubiša Karovičs tika izsūkts pa lidmašīnas logu, kamēr ārpusē valdīja aptuveni 370 km/h stiprs vējš. Viņa sieva izmisīgi turējās pie vīra kājām, mēģinot viņu noturēt. Kā stāsta vīrietis, piedzīvotais viņam joprojām izraisa panikas lēkmes.
Viņš bija ceļā no Vācijas uz Grieķiju, lai apmeklētu brāļa dzimšanas dienu, kad lidmašīnas reaktīvā dzinēja bojātās detaļas ietriecās logā pie viņa sēdvietas, izsita tajā caurumu un izrāva viņu ārā.
Tagad divu bērnu tēvs, kuru viņa advokāts raksturojis kā cilvēku, kurš "palicis dzīvs tikai nejaušības dēļ", pirmo reizi publiski izstāstījis savu šausminošo pieredzi.
Ljubiša laikrakstam "Bild" stāstīja: "Es aizmigu. Pēc kāda laika mani pamodināja milzīgs sprādziens, it kā būtu uzsprāgusi bumba. Tikai uz vienu mirkli es biju pie samaņas, bet pārējo es neatceros. Man visur bija asinis – tās tecēja no sejas un rokām."
"Tiklīdz es aizveru acis, man acu priekšā parādās piedzīvotās murgainās ainas. Tās dažas minūtes bija vienkārši neaprakstāms murgs, ko es nespēju izteikt vārdos.
Es pat neapsveru iespēju vēlreiz kāpt lidmašīnā. Katru reizi, kad dzirdu lidmašīnu, man rodas stress un paaugstinās temperatūra. Es jūtos ļoti slikti ikreiz, kad dzirdu lidmašīnas skaņu."
Divu bērnu tēvs šobrīd nēsā kakla fiksatoru, viņam ir apdegumi uz muguras un labās rokas. Viņš uz laiku bija arī paralizēts, turklāt viņam bija pietūkusi galva un bojāta labā auss un acs.
Šis notikums viņam atstājis arī psiholoģiskas sekas. Viņš stāsta: "Tagad mani viss traucē. Garīgi esmu sasniedzis pilnīgu zemāko punktu. Tas ietekmē gan manu darbu, gan ģimeni. Mana dzīve ir pilnībā apgriezusies kājām gaisā. Es nespēju koncentrēties. Es nevaru pievērst uzmanību nekam. Tas nozīmē, ka es vienkārši nespēju normāli funkcionēt."
Taču intervijā laikrakstam "The Guardian" viņš atzina: "Man ir paveicies.
Es ticu Dievam un katru dienu viņam par to pateicos." Ljubiša piebilda:
"Un, jā, par to pienākas arī kompensācija. Nevis tikai e-pasti, kuros runāts par lidojuma pārcelšanu."
Ar smaidu viņš pasažieriem deva vienu padomu: "Vienmēr pārliecinieties, ka esat piesprādzējušies. Es nevēlos, lai kāds piedzīvotu to, kas notika ar mani."
Šokējošais negadījums sākās ar apdullinošu blīkšķi, kā stāstīja aculiecinieki.
Pārbijušies pasažieri kliedza, kamēr pilots pa lidmašīnas skaļruņiem vairākkārt sauca: "Ārkārtas situācija!"
No griestiem izkrita skābekļa maskas, bet kāds satricināts aculiecinieks atcerējās, ka Serbijas pilsoņa galva bija "pilnībā ārpus lidmašīnas". Viņa sieva Svetlana Grkoviča aptuveni piecas minūtes turējās pie vīra kājas, kamēr viņu sita spēcīgās vēja brāzmas.
Viņa atcerējās: "Es reaģēju nekavējoties un satvēru viņa kājas. Es nodomāju: "Ja mēs mirsim, tad mirsim kopā." Tas bija briesmīgi."
Viņa piebilda, ka kāds pasažieris palīdzēja aizsegt lielo caurumu lidmašīnas sānos – sākumā mēģinot to aizklāt ar somu, kuru vējš aizrāva prom debesīs, bet vēlāk logu pilnībā aizsedzot ar koferi.
Kamēr Ljubišu nogādāja slimnīcā, tiek ziņots, ka "Ryanair" pilots uz lidlauka stāvēja un raudāja.
Vīrieša advokāts Vasilis Tsiarass iepriekš kritizēja aviokompāniju par to, ka tā nav sazinājusies ar satrauktajiem klientiem. Viņš laikrakstam "The Sun" sacīja: "Viņi neko nepateica. Viņi neizrāda nekādu nožēlu."
Reaģē arī "Ryanair"
Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" paziņojusi, ka Boeing 737 lidmašīnas joprojām ir vienas no drošākajām pasaulē, neraugoties uz incidentu, kurā pasažieris daļēji tika izvilkts ārā caur bojātu iluminatoru, vēsta "The Independent".
Izdevums atgādināja, ka 61 gadu vecais serbs Ljubiša Karovičs gandrīz tika izsviests no lidmašīnas salona reisa laikā no Grieķijas uz Vāciju. Pēc sākotnējās informācijas, akrila logu sabojāja atlūza, kas atdalījās no dzinēja.
"Boeing 737 lidmašīnas pasaulē tiek izmantotas jau kopš to ieviešanas, un ar tām ir veikti burtiski simtiem miljonu lidojumu. Tās, iespējams, ir vienas no drošākajām lidmašīnām, kādas jebkad radītas. Tās tiek rūpīgi tehniski apkalpotas, un mūsu apkalpes ir ļoti augsti kvalificētas," paziņoja "Ryanair" grupas finanšu direktors Nīls Sorahans, kuru citē "The Guardian".
Pēc "Ryanair" izpilddirektora Maikla O’Līrija teiktā, sākotnējie izmeklēšanas rezultāti liecina, ka incidenta iemesls varētu būt svešķermeņa iekļūšana dzinējā lidmašīnas pacelšanās laikā no Grieķijas.
"Pagaidām viss liecina par to, ka dzinējs varētu būt bojāts svešķermeņa dēļ, kas tajā iekļuvis pacelšanās laikā. Taču mēs vēl nevaram to apgalvot pilnīgi noteikti," viņš sacīja uzņēmuma ceturkšņa finanšu rezultātu prezentācijas laikā.
Pasažiera dzīvību izglāba viņa sieva Svetlana Grkoviča un vēl divi cilvēki, kuri satvēra vīrieti aiz kājām un spēja ievilkt viņu atpakaļ lidmašīnas salonā. Pēc salona hermētiskuma zuduma lidmašīna veica avārijas nosēšanos Saloniki lidostā.
Izmeklēšana turpinās
Incidentu, kas notika 10. jūlijā, izmeklē ASV Nacionālā transporta drošības padome (NTSB). O’Līrijs informēja, ka sākotnējais ziņojums gaidāms aptuveni pēc 28 dienām, bet pēc tam tiks publiskots detalizēts izmeklēšanas ziņojums.
Pēc Sorahana teiktā, "Ryanair" uztur saziņu ar cietušo ģimenēm.
"Mūsu apkalpe paveica fenomenālu darbu un droši nogādāja lidmašīnu atpakaļ lidostā. Visi pasažieri bez izņēmuma paši izkāpa no lidmašīnas. Salona apkalpe un piloti rīkojās izcili," uzsvēra Sorahans.
Vienlaikus uzņēmuma pārstāvis norādīja, ka šobrīd vēl ir pāragri runāt par iespējamo kompensāciju laulātajiem, jo negadījuma galīgie iemesli vēl nav noskaidroti.
Viņš uzsvēra, ka aviokompānija pilnībā sadarbojas ar izmeklēšanu un sniedz visu nepieciešamo palīdzību.
O’Līrijs arī informēja, ka lidmašīnai, kas bija iesaistīta incidentā, bija 18 gadi, bet tās dzinējam pēdējo divu gadu laikā tika veikta pilna tehniskā apkope un kapitālais remonts.
Kā norāda "Reuters", šis notikums atgādināja divus līdzīgus incidentus ar "Southwest Airlines" lidmašīnām 2016. un 2018. gadā. Pēc tiem ASV Federālā aviācijas pārvalde (FAA) pārskatīja pieeju rīcībai līdzīgās ārkārtas situācijās.