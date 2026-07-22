"Lūk, kas jums ir jāizdara..." Ukrainas kaujas dronu "guru" "Madjars" dod vērtīgus padomus Baltijai
Viens no redzamākajiem Ukrainas dronu vienību komandieriem Roberts Brovdi jeb "Madjars" sniedzis padomus NATO austrumu robežas stiprināšanā, tostarp Baltijas valstīm, kas atrodas kaimiņos agresīvajai Krievijai.
Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris "Madjars" intervijā žurnālistam Kaolanam Robertsonam nosaucis piecus nosacījumus, kas jāizdara NATO, lai atvairītu iespējamo Krievijas agresiju.
Pirmkārt, uzsver Madjars, NATO būtu jāizveido buferzona gar katru robežu.
To nevajadzētu saukt par nogalināšanas zonu, bet gan par dronu darbības zonu. No 0 līdz 5 kilometru attālumam ienaidnieka pārvietošanās iespējām šajā zonā jābūt neiespējamām, pateicoties dronu vairogam.
Otrkārt: šajā zonā jāizveido optisko šķiedru tīkls. Tam jāsavieno bezpilota lidaparātu palaišanas vietas ar komandpunktiem, kas atrodas tālu no frontes līnijas.
Vienam operatoram nevajadzētu vadīt tikai vienu dronu. No komandpunkta vienam operatoram jāspēj palaist 5, 10 vai 15 dronus frontes līnijā.
Treškārt: ir jāizveido pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas paredzētas tikai cīņai pret droniem — izlūkošanas droniem un "Shahed" tipa droniem. "Shahed" droni maksā 50 000 – 70 000 ASV dolāru, tie spēj nolidot lielus attālumus un veikt spēcīgus triecienus.
Šobrīd Putins sūta 300 šādu dronu. Pēc gada viņš varētu sūtīt 1000 dienā. Neviena valsts nespēj apturēt 1000 "Shahed" dronus dienā, izmantojot tikai "Patriot" sistēmas, norāda "Madjars"
Ceturtkārt: katrai valstij nepieciešama Bezpilota sistēmu brigāde ar vismaz 300 ekipāžām: patruļām, dziļās izlūkošanas vienībām, FPV triecienu komandām, nakts dronu operatoriem, mīnētājiem, loģistikas vienībām un citiem uzdevumiem.
Kara apstākļos viena brigāde var pilnībā aizsargāt 100 kilometrus.
Piektkārt: nepieciešami tālas darbības un vidēja darbības rādiusa triecieni.
Katra NATO valsts līdz šā gada beigām var izveidot savas pirmās 30, 40 vai 50 tālas darbības triecienu ekipāžas, uzsver Brovdi.
Roberts Brovdi jeb "Madjars" ir Ukrainas bruņoto spēku majors, kurš kļuvis pazīstams kā viens no dronu kara pionieriem. Viņš izveidoja vienību “Madjara putni”, kas Ukrainas karā plaši izmanto bezpilota lidaparātus triecieniem un izlūkošanai. Pirms kara Brovdi bija uzņēmējs, bet pēc Krievijas iebrukuma pievienojās Ukrainas aizsardzības spēkiem un kļuva par vienu no redzamākajiem Ukrainas dronu vienību komandieriem.
Kaolans Robertsons ir Īrijā dzimis žurnālists un influenceris. Viņš ir "Future Freedom" līdzdibinātājs un kopš 2021. gada bija "BylineTV" direktors. Viņš ziņo no Ukrainas kopš 2022. gada un 2025. gada novembra vidū sevi raksturo kā pilna laika žurnālistu, kas dzīvo Ukrainā un kam ir desmitiem videoklipu vietnē "YouTube".