Reizi 15 miljonos: Austrālijā mamma laidusi pasaulē identiskus četrīšus
Austrālijā kādai 34 gadus vecai sievietei pēc dabiskas grūtniecības piedzimuši ārkārtīgi reti identiski četrīši – šāds gadījums notiek aptuveni vienā no 15 miljoniem grūtniecību.
Dženitara Naamoana 14. jūlijā Brisbenas slimnīcā ar ķeizargrieziena palīdzību sagaidīja četras meitenītes – Emīliju, Harietu, Ketrīnu un Aleksu. Mazuļi piedzima 28. grūtniecības nedēļā un četrās dienās.
Ģimenei šis bija liels pārsteigums, jo grūtniecība iestājās dabiski, bez auglības ārstēšanas.
Ārsti norāda, ka gadījumu padara vēl īpašāku tas, ka visi četri mazuļi attīstījās no vienas apaugļotas olšūnas un dalīja vienu placentu.
“Mums vienmēr bija mērķis sasniegt 28. nedēļu. Tas, ka mums ir četri skaisti un veseli bērni, ir neticami,” sacīja ārste Aleksa Bendela.
Pēc četrīšu piedzimšanas Naamoanas ģimenē tagad aug astoņi bērni. Jaundzimušās vairākas nedēļas pavadīs intensīvās terapijas nodaļā, lai turpinātu pieņemties spēkā.
Ģimene izveidojusi arī ziedojumu kampaņu, lai segtu medicīniskos izdevumus un iegādātos lielāku auto desmit cilvēku ģimenei.