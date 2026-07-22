Francijas dienvidos plosās jauns ugunsgrēks - simtiem cilvēku evakuēti
Francijas dienvidos otrdien izcēlies jauns savvaļas ugunsgrēks, kas dažu stundu laikā strauji izplatījies un licis simtiem cilvēku pamest savas mājas.
Vāras departamenta mežainajos pakalnos ar liesmām cīnās vairāk nekā 900 ugunsdzēsēju, izmantojot arī specializētas ugunsdzēšanas lidmašīnas. Uguns jau izpostījis aptuveni 1700 hektārus lielu teritoriju, informēja departamenta prefekts Simons Barbrs.
Evakuācija veikta Kotiņakas, Monforsiraržānas un Koransas apkārtnē. No savām mājām devušies prom aptuveni 400 cilvēku, tostarp Pontvesas ciema un netālu esošā Sijanlakaskādas ciema iedzīvotāji.
Ugunsgrēkā viegli cietuši četri ugunsdzēsēji un divi vietējie iedzīvotāji – viņi saindējušies ar dūmiem.
Naktī uz trešdienu vairāk nekā 2300 mājsaimniecību palikušas bez elektrības.
Šis nav vienīgais plašais ugunsgrēks Vāras departamentā – no svētdienas līdz pirmdienai liesmas izdedzināja vēl 200 hektārus un iznīcināja vairākas mājas pie Lezarksiraržansas.
Francijā šogad savvaļas ugunsgrēku sezona sākusies agrāk nekā ierasts. Atkārtoti karstuma viļņi un ilgstošs sausums radījuši īpaši labvēlīgus apstākļus liesmu izplatībai.
Kopš gada sākuma Francijā ugunsgrēkos jau izdeguši aptuveni 40 000 hektāru teritorijas – vairāk nekā visā pagājušajā gadā kopumā, norādījis Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess.