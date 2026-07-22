Hitlera dzimtā māja vairs nebūs nacistu pulcēšanās vieta - Austrija to pārvērš par policijas iecirkni
Vieta, kur 1889. gadā piedzima nacistiskās Vācijas līderis Ādolfs Hitlers, Austrijā iegūst pilnīgi jaunu nozīmi – viņa dzimtajā mājā tiek ierīkots policijas iecirknis.
Austrijas varasiestādes ar šo soli vēlas panākt, lai ēka nekļūtu par neonacistu un galēji labējo ideoloģijas piekritēju svētceļojumu vietu.
Ēka atrodas Braunavā pie Innas, netālu no Vācijas robežas. Tieši šeit 1889. gada 20. aprīlī piedzima Hitlers, un viņa ģimene namā dzīvoja aptuveni trīs gadus.
Austrijas valdība ēku pārņēma savā īpašumā 2016. gadā pēc ilgstošām domstarpībām ar tās iepriekšējo īpašnieci. Juridiskais strīds noslēdzās tikai 2019. gadā.
Sākotnēji tika apsvērtas dažādas iespējas – arī ēkas nojaukšana vai pārveidošana par muzeju –, tomēr ekspertu komisija ieteica citu risinājumu: mainīt ēkas izskatu un funkciju tā, lai tā pēc iespējas mazāk asociētos ar Hitlera dzīvesstāstu.
Pie ēkas joprojām atrodas piemiņas plāksne, kurā norādīts, ka Hitlers "bija atbildīgs par nepieredzētiem noziegumiem pret cilvēci".
Lai gan Hitlers šajā namā pavadīja tikai nelielu daļu savas bērnības, ēka gadiem ilgi piesaistījusi nacisma ideoloģijas atbalstītājus no dažādām pasaules valstīm.
Austrijas amatpersonas cer, ka policijas iecirkņa izveide palīdzēs šo vietu padarīt par ikdienišķu sabiedrisko ēku, nevis galēji labējo simbolu.