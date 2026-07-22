Pēc vairāk nekā 40 gadiem ASV atkal atļaus tiešos reisus uz Libānu
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņojis, ka devis rīkojumu atļaut ASV aviokompānijām atsākt tiešos reisus uz Libānu, kas bija apturēti kopš 1985. gada.
Par lēmumu Tramps pavēstīja savā sociālajā tīklā "Truth Social", norādot, ka tas pieņemts pēc tikšanās ar Libānas prezidentu Žozefu Aunu.
"Pēc tikšanās ar Libānas prezidentu Žozefu Aunu, kurš ir paveicis ievērojamu darbu savas valsts pārveidošanā, es dodu rīkojumu manai administrācijai atļaut visām ASV lidsabiedrībām veikt tiešus lidojumus uz Libānu, lai amerikāņi varētu viegli apmeklēt šo skaisto zemi," rakstīja Tramps.
Tiešie avioreisi starp ASV un Libānu tika apturēti 1985. gadā pēc tam, kad Libānas islāmistu kaujinieki nolaupīja aviokompānijas "Trans World Airlines" TWA pasažieru lidmašīnu. Uzbrukuma laikā tika nogalināts viens ASV Jūras spēku ūdenslīdējs, bet vairāki desmiti ASV pilsoņu vairāk nekā divas nedēļas tika turēti par ķīlniekiem.