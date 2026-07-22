Zelenskis nomaina Ukrainas armijas virspavēlnieku - Sirska vietā stājas Drapatijs
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien atbrīvojis no amata Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis ģenerālmajoru Mihailo Drapatiju.
Par lēmumu Zelenskis paziņoja platformā "Telegram", pateicoties Sirskim par dienestu un uzsverot Ukrainas armijas sasniegumus frontē.
"Esmu nolēmis, ka jaunais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks būs Mihailo Drapatijs.
Es pateicos Oleksandram Sirskim un katram no mūsu karavīriem par Ukrainas spēcīgajām pozīcijām frontē," rakstīja prezidents.
60 gadus vecais Sirskis armijas virspavēlnieka amatā atradās kopš 2024. gada un bija viens no pieredzējušākajiem Ukrainas militārajiem komandieriem. Viņš vadīja Kijivas aizsardzību Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākumā 2022. gadā.
Viņa atcelšana seko pēc vairākas dienas ilgušiem protestiem, kuros tika pausts atbalsts no amata atceltajam aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam. Daļa protestētāju vienlaikus kritizēja reformu tempu Ukrainas armijā un pieprasīja arī Sirska atkāpšanos.
Fedorovs iepriekš apsūdzēja Sirski savu reformu ideju bloķēšanā un Zelenska mudināšanā viņu atbrīvot no amata, taču Sirskis šos pārmetumus noliedza. Publiskās domstarpības izgaismoja spriedzi starp Ukrainas politisko un militāro vadību.
Vienlaikus Ukrainas bruņotie spēki pēdējos mēnešos spējuši palēnināt Krievijas karaspēka virzību frontē, kā arī veikuši vairākus tāla darbības rādiusa triecienus pa Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Par jauno bruņoto spēku virspavēlnieku ieceltais 43 gadus vecais Mihailo Drapatijs ir apbalvots ģenerālmajors. Viņš iepriekš vadījis Ukrainas sauszemes spēkus un kopš 2014. gada piedalījies kaujās pret Krievijas atbalstītajiem separātistiem Donbasā.
Pēc iecelšanas amatā Drapatijs sociālajā tīklā "Facebook" pateicās prezidentam par uzticību.
"Kalpot Ukrainai man vienmēr bijis gods, un neatkarības kara laikā tas nozīmē absolūtu atbildību. Slava valstij. Nāve ienaidniekiem," rakstīja jaunais virspavēlnieks.
Savukārt Fedorovs Drapatija iecelšanu nosauca par "svaiga gaisa malku" un pauda cerību, ka tā dos jaunu impulsu Ukrainas cīņai pret Krievijas iebrukumu.