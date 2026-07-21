Pasaulē
Vakar 23:50
Traģēdija pie Gajānas krastiem - prāmja katastrofā gājis bojā vismaz 41 cilvēks
Pie Gajānas krastiem nogrimuša prāmja katastrofā dzīvību zaudējis vismaz 41 cilvēks, bet vēl aptuveni 60 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, paziņoja premjerministrs Marks Filipss.
Kuģī atradās aptuveni 180 cilvēki, no tiem izglābti ir 77, norādīja premjers. Meklēšanas un glābšanas operācijas vēl turpinās.
Prāmis "MV Barima" bija ceļā no galvaspilsētas Džordžtaunas uz Portkaitumu Esekibo reģionā netālu no robežas ar Venecuēlu.
Kas izraisījis kuģa nogrimšanu, pagaidām nav zināms. Kā norāda varasiestādes, kapteinim, kas negadījumā izdzīvojis, marihuānas tests bijis pozitīvs.
"Es apliecinu tautai, ka par šo traģēdiju tiks veikta pilnīga, rūpīga un neatkarīga izmeklēšana," uzrunā televīzijā sacīja prezidents Irfāns Ali.
Vietējie mediji ziņoja, ka prāmis raidījis avārijas signālu aptuveni astoņas stundas pēc tam, kad bija sācis savu plānoto 24 stundu garo braucienu.