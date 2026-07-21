ASV brīdina savus pilsoņus visā pasaulē par pieaugošiem drošības riskiem
ASV Valsts departaments izsludinājis drošības brīdinājumu, aicinot amerikāņus visā pasaulē ievērot pastiprinātu piesardzību saistībā ar pieaugošo spriedzi Tuvajos Austrumos.
Vašingtona brīdina, ka Irāna un tās atbalstītie grupējumi var vērsties pret ASV interesēm un amerikāņiem ārvalstīs.
Valsts departaments norāda, ka drošības situācija saglabājas sarežģīta un pastāv neparedzamas konflikta eskalācijas risks. Brīdinājumā uzsvērts, ka apdraudētas var būt ne tikai ASV diplomātiskās pārstāvniecības Tuvajos Austrumos, bet arī amerikāņu intereses citviet pasaulē.
ASV pilsoņi aicināti sekot tuvākās vēstniecības vai konsulāta norādījumiem, rūpīgi izvērtēt ceļojumu nepieciešamību un rēķināties ar iespējamiem avioreisu traucējumiem un gaisa telpas slēgšanu atsevišķos reģionos.
Brīdinājums izplatīts laikā, kad turpinās militārā eskalācija starp ASV un Irānu. ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka Savienotās Valstis "vēl nav pabeigušas" ar Irānu, un brīdināja, ka nākamais iespējamais mērķis varētu būt pazemes kodolobjekts pie Natanzas.