Francija lemj par sociālo tīklu aizliegumu bērniem līdz 15 gadiem
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Pasaulē

Francija lemj par sociālo tīklu aizliegumu bērniem līdz 15 gadiem

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Francijas parlaments otrdien pieņēma likumprojektu, kas paredz aizliegt sociālo tīklu lietošanu bērniem līdz 15 gadu vecumam.

Francija lemj par sociālo tīklu aizliegumu bērniem...

Šis likumprojekts vienlaicīgi aizliedz arī mobilo tālruņu lietošanu vidusskolās. 

Francijas prezidents Emanuels Makrons pauda gandarījumu par šī likumprojekta pieņemšanu, uzsverot, ka "Francija ir Eiropas līdere bērnu un pusaudžu aizsardzības jomā". 

Makrons vēlas, lai likums stātos spēkā septembrī, sākoties jaunajam mācību gadam, tomēr, visticamāk, tiks veikta pārbaude, lai noteiktu, vai likumprojekts atbilst Francijas konstitūcijai, un tas varētu aizkavēt aizlieguma ieviešanu.

Jāatzīmē, ka Francija ir pirmā valsts Eiropas Savienībā, kas pieņēmusi šādus noteikumus par sociālo tīklu aizliegumu bērniem. 

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