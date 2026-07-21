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Šodien 22:48
Francija lemj par sociālo tīklu aizliegumu bērniem līdz 15 gadiem
Francijas parlaments otrdien pieņēma likumprojektu, kas paredz aizliegt sociālo tīklu lietošanu bērniem līdz 15 gadu vecumam.
Šis likumprojekts vienlaicīgi aizliedz arī mobilo tālruņu lietošanu vidusskolās.
Francijas prezidents Emanuels Makrons pauda gandarījumu par šī likumprojekta pieņemšanu, uzsverot, ka "Francija ir Eiropas līdere bērnu un pusaudžu aizsardzības jomā".
Makrons vēlas, lai likums stātos spēkā septembrī, sākoties jaunajam mācību gadam, tomēr, visticamāk, tiks veikta pārbaude, lai noteiktu, vai likumprojekts atbilst Francijas konstitūcijai, un tas varētu aizkavēt aizlieguma ieviešanu.
Jāatzīmē, ka Francija ir pirmā valsts Eiropas Savienībā, kas pieņēmusi šādus noteikumus par sociālo tīklu aizliegumu bērniem.