Tramps uzsver, ka Vašingtona vēl nav noslēgusi rēķinus ar Teherānu - draud uzspridzināt Irānas kodolobjektu
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien piedraudēja ar jaunu triecienu Irānai, paziņojot, ka nākamais mērķis varētu būt pazemes kodolobjekts pie Natanzas. Pēc viņa teiktā, Savienotās Valstis "vēl nav pabeigušas" ar Teherānu un turpinās rīkoties, lai nepieļautu Irānas kodolprogrammas attīstību.
Šajā vietā, kas pazīstama kā "Cērtes kalns", Irāna, kā uzskata Rietumu izlūkdienesti, visticamāk, būvē nedeklarētu urāna bagātināšanas objektu.
"Mēs drīz vien uzbruksim šim apgabalam un darīsim to ļoti pamatīgi," teica Tramps, piebilstot, ka parasti viņš iepriekš par mērķiem nepaziņo, bet piebilda, ka "viņi neko nevar darīt, lai to novērstu".
Tramps lēsa, ka Irānai būtu nepieciešami vairāk nekā 20 gadi, lai atgūtos no pašreizējiem postījumiem. "Ja mēs aizietu tieši tagad, Irānai būtu nepieciešami 20, 25 gadi, lai atgūtos no postījumiem. Labi, un mēs vēl neesam pabeiguši (..), mēs tagad neaiziesim," tiekoties ar Libānas prezidentu Žozefu Aunu Baltajā namā, sacīja Tramps.
ASV un Irāna 12. jūlijā atsāka karadarbību, faktiski pārtraucot aprīlī noslēgto pamieru, un karadarbība galvenokārt norisinās ap Hormuza šaurumu.