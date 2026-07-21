Tramps sāk jaunu tirdzniecības karu ar Kanādu, piemērojot augstus muitas tarifus daļai preču
ASV prezidents Donalds Tramps parakstījis rīkojumu, kas paredz noteikt 50% muitas tarifus daļai Kanādas preču. Vašingtona skaidro, ka šāds solis sperts, reaģējot uz, tās ieskatā, negodīgu Kanādas tirdzniecības politiku, savukārt Otava lēmumu asi kritizējusi
Jaunie tarifi stāsies spēkā 19. augustā un skars aptuveni 20 miljardu ASV dolāru vērtu importu no Kanādas. To vidū ir vīns, mēbeles, apģērbs, sporta preces un vairākas citas preču grupas. Vienlaikus no jaunajiem tarifiem atbrīvoti energoresursi, kritiski svarīgie minerāli un atsevišķas citas preces.
Trampa administrācija apgalvo, ka Kanāda diskriminē ASV ražotājus, īpaši automobiļu, piena produktu un alkoholisko dzērienu nozarēs. Savukārt Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņojis, ka ASV lēmums pārkāpj Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības vienošanos, un solījis aizstāvēt Kanādas uzņēmumu un darbinieku intereses.
Ekonomisti brīdina, ka jaunie tarifi var sadārdzināt virkni preču ASV tirgū un vēl vairāk saasināt abu valstu tirdzniecības attiecības. Lai gan tieši uz Latviju šis lēmums būtisku ietekmi neatstās, tas var radīt papildu spriedzi globālās tirdzniecības kontekstā un netieši ietekmēt atsevišķu preču cenas.