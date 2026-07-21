ANO: Kara dēļ Ukrainā strauji pieaudzis civiliedzīvotāju upuru skaits
Krievijas uzsākta kara dēļ Ukrainā šā gada pirmajos sešos mēnešos ievērojami pieaudzis bojāgājušo un ievainoto civiliedzīvotāju skaits, paziņojis ANO Cilvēktiesību birojs. Galvenais iemesls ir arvien biežākie dronu un tāla darbības rādiusa raķešu uzbrukumi pilsētām un apdzīvotām vietām.
ANO Cilvēktiesību biroja apkopotie dati liecina, ka šā gada pirmajos sešos mēnešos Ukrainā nogalināti 1396 civiliedzīvotāji, bet vēl 7978 guvuši ievainojumus. Tas ir par 37% vairāk nekā tajā pašā periodā pērn un gandrīz divreiz vairāk nekā 2024. gada pirmajā pusgadā.
ANO norāda, ka upuru skaita pieaugumu galvenokārt izraisījuši Krievijas arvien intensīvākie raķešu un dronu uzbrukumi. Īpaši strauji pieaudzis īsa darbības rādiusa dronu uzbrukumu apjoms frontes tuvumā, kur tie apdraud civiliedzīvotājus pat ikdienas gaitās. No janvāra līdz jūnijam šādos uzbrukumos dzīvību zaudējuši 418 cilvēki, bet 2437 guvuši ievainojumus.
ANO Cilvēktiesību novērošanas misijas Ukrainā vadītāja Danielle Bela norādīja, ka cilvēki frontes tuvumā arvien biežāk jūtas kā medījums – droni apdraud viņus, dodoties iepirkties, pastaigājoties vai, strādājot dārzā. Pēc viņas teiktā, uzbrukumi arvien biežāk sagrauj arī svarīgu infrastruktūru un posta ikdienas dzīvi vietējās kopienās.
Lielākā daļa civiliedzīvotāju upuru reģistrēti Ukrainas valdības kontrolētajās teritorijās. Vienlaikus ANO atzīmē, ka arī Krievija ziņojusi par pieaugošu civiliedzīvotāju upuru skaitu savā teritorijā, tomēr šos datus organizācija nav spējusi neatkarīgi pārbaudīt.