ES pārtrauc finansējumu Venēcijas biennālei Krievijas dalības dēļ
Eiropas Savienība (ES) pārtrauc finansējumu Venēcijas biennālei saistībā ar Krievijas dalību šī gada izstādē, otrdien paziņojusi Eiropas Komisija (EK).
"Pēc Komisijas juridiskā novērtējuma un ieteikuma EACEA (Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra) pieņēmusi lēmumu pārtraukt pašreizējo divu miljonu eiro dotāciju "Fondazione La Biennale di Venezia"," paziņoja EK.
Kultūras projektiem, kurus finansē no Eiropas nodokļu maksātāju naudas, būtu jāaizsargā demokrātiskās vērtības, jāveicina atklāts dialogs, daudzveidība un vārda brīvība, norādīja EK preses pārstāvis, piebilstot, ka šīs ir "vērtības, kas mūsdienu Krievijā netiek ievērotas".
Krievija šogad piedalās Venēcijas biennālē pirmo reizi kopš 2022. gada, kad atkārtoti iebruka Ukrainā. Venēcijas biennāle sākās 9. maijā un ilgs līdz 22. novembrim. Martā Venēcijas biennāles rīkotāji paziņoja, ka šogad tajā atļaus piedalīties arī Krievijai. Šo lēmumu asi kritizēja gan Ukraina, gan ES.