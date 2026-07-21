Kritiskā gadījumā NATO Lietuvā izvietos papildu spēkus
NATO sabiedrotie ir gatavi izvietot Lietuvā papildu spēkus, ja radīsies kritiska drošības situācija, ko izraisītu iespējamās Krievijas provokācijas reģionā, otrdien paziņoja Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas padomnieks nacionālās drošības jautājumos Deivids Matuļonis.
Viņš uzsvēra, ka alianse nopietni uztver brīdinājumus par paaugstinātiem draudiem saistībā ar iespējamām Krievijas provokācijām tuvākajos mēnešos - gan Baltijas jūras reģionā, gan citur Eiropā. "Mēs esam brīdinājuši, un alianse to uztver ļoti nopietni. Ja visas pazīmes patiešām liecinātu, ka situācija ir kritiska, es nešaubos, ka tiktu izvietoti papildu spēki un pretgaisa aizsardzības līdzekļi," sacīja.Matuļonis intervijā ziņu radiostacijai "Žiniu radijas".
Lietuvas prezidenta padomnieks arī norādīja, ka iespējamās Krievijas provokācijas var izpausties dažādās formās - sākot no tā sauktajām viltus karoga operācijām, par kurām atbildību tiktu mēģināts uzvelt Ukrainai, līdz pat diversijām. Pēc Matuļoņa teiktā, neviena valsts nav pasargāta no šādiem draudiem, lai gan valstis, kas aktīvi atbalsta Ukrainu, var būt pakļautas paaugstinātam riskam.
"Ir svarīgi uzsvērt, ka nevienam nav imunitātes. Draudi pastāv ne tikai mūsu reģionam, bet arī citām valstīm, kurām ir ļoti aktīvas saiknes ar Ukrainu," sacīja Matuļonis.
Viņš arī noraidīja iespēju, ka Krievija pašlaik plānotu pilna mēroga militāru iebrukumu kādā NATO valstī. Pēc padomnieka teiktā, šāda scenārija varbūtība ir ārkārtīgi maza, tomēr Lietuvas iestādes veic pasākumus, lai nepieļautu, ka potenciālie draudi pāraug reālās darbībās valsts teritorijā.
Jau ziņots, ka Latvijas, Lietuvas un Polijas līderi pēdējā laikā ir norādījuši uz rietumvalstu izlūkdienestu brīdinājumiem, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem reģionā.