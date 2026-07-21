Krievijā noslēpumainos apstākļos miris ar galvaspilsētas lidostām saistīts augsta līmeņa vadītājs
Krievijā turpinās virkne mīklainu nāves gadījumu, kuros iesaistītas augsta ranga amatpersonas un lielu uzņēmumu pārstāvji.
Maskavā miris Aleksejs Koršenko — bijušais uzņēmuma "Avia Grupp" ģenerāldirektora vietnieks. Uzņēmums pārvalda biznesa aviācijas termināļus Šeremetjevas un Pulkovo lidostās. Pēc sākotnējās informācijas, nāves iemesls ir pašnāvība.
Kā ziņo Krievijas plašsaziņas līdzekļi, 57 gadus vecā Koršenko ķermenis tika atrasts 6. jūnijā. Viņš amatu uzņēmumā "Avia Grupp" bija pametis aptuveni trīs nedēļas pirms nāves, kas viņa kolēģiem esot bijis negaidīti.
Koršenko aviācijas nozarē strādāja kopš 1997. gada. 2008. gadā viņš pārgāja uz "Avia Grupp", bet vēlāk vadīja meitasuzņēmumu "AG Terminal", kas bija saistīts ar Šeremetjevas biznesa aviācijas termināli.
Iepriekš uzņēmums bija saistīts ar uzņēmēja Genādija Timčenko struktūrām, kuru dēvē par Vladimira Putina tuvu cilvēku. 2015. gadā "AG Terminal" tika iekļauts ASV sankciju sarakstā, bet 2020. gadā uzņēmums tika likvidēts.
"Dīvaino nāvju" ķēde Krievijā
Kopš 2022. gada sākuma Krievijā dažādos apstākļos miruši vairāk nekā divi desmiti lielu uzņēmumu vadītāju.
Saraksts izskatās satraucošs: sākot no "Gazprom", "Novatek" un "Lukoil" līdz "Transņeftj" un lielākajiem nekustamo īpašumu attīstītājiem. Daži "izkrita" pa logiem vai no laivām, citi “izdarīja pašnāvību” aizdomīgos apstākļos, bet vēl citus atrada ar šautām brūcēm.
Versijas par nejaušu sakritību arvien biežāk tiek noraidītas: pārāk daudz līdzīgu gadījumu, pārāk augsti ieņemti amati un pārāk izdevīgas personas varas interesēm.
Daļa bojāgājušo kontrolēja miljardiem vērtas naudas plūsmas enerģētikas un tirdzniecības nozarē, un viņiem, iespējams, varēja būt pieejama pārāk sensitīva informācija.
"Režīma maciņi" vai liecinieku likvidēšana?
Žurnālisti un analītiķi izvirza vairākas versijas: varētu būt notikusi "maciņu" likvidēšana — to cilvēku aizvākšana, kuriem bija pieeja ēnu shēmām; korupcijas vai neveiksmju liecinieku likvidēšana; iekšējas "tīrīšanas", kad vecos vadītājus nomaina pret jauniem; kā arī atlikušā ienesīgā biznesa pārdale.
Jebkurā gadījumā tendence ir acīmredzama: Krievijas elite dzīvo baiļu un pastāvīga riska atmosfērā, kur pat tuvība izejvielu plūsmām un valsts korporācijām negarantē drošību.