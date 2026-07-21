Laima Vaikule vēršas pie Putina un Krievijas iedzīvotājiem ar padomu
Latviešu dziedātāja Laima Vaikule publiski vērsās pie diktatora Vladimira Putina un visiem Krievijas iedzīvotājiem, kuri atbalsta karu Ukrainā.
Latviešu dziedātāja Laima Vaikule publiski vērsās pie Vladimira Putina, aicinot viņu pēc iespējas ātrāk izbeigt karu pret Ukrainu. Pēc mākslinieces teiktā, agresija tikai iznīcina cilvēku dzīves un "saīsina mūžu" pašam diktatoram.
Podkāstā "Pārdzīvosim" Vaikule paziņoja, ka kara vietā Putinam vajadzētu "piecus gadus mierīgi pavadīt vasarnīcā".
"Tagad nevajag karot. Vienkārši aizejiet. Pavadiet piecus gadus mierīgi vasarnīcā, un dzīvosiet 120 gadus. Kāpēc tas viss ir jādara? Tas viss saīsina dzīvi," sacīja dziedātāja.
Vaikule arī komentēja draudus Baltijas valstīm, paziņojot, ka Krievijas uzbrukuma gadījumā būtu gatava "paņemt automātu".
Atsevišķi dziedātāja vērsās pie Krievijas iedzīvotājiem, pieminot, viņasprāt, neveselīgo vēlmi paciest grūtības un "visu pārdzīvot".
"Es tagad skatos ziņas, un visur: "Krievija, mēs pārdzīvosim! Nebūs maizes, nebūs benzīna — mēs pārdzīvosim." Kāpēc jūs vispār gribat tam visam iet cauri?" brīnījās slavenība.