Eiropu gaida jauns nežēlīga karstuma vilnis - temperatūra sasniegs pat +47 grādus
Jau tuvākajās dienās Eiropas dienvidrietumus pārņems spēcīgs anticiklons, kas no Sahāras atnesīs īpaši karstu gaisu. Vissmagākā situācija gaidāma Spānijā, kur dažviet gaisa temperatūra var sasniegt +45…+47 grādus, pietuvojoties valsts absolūtajiem karstuma rekordiem.
Ellīgais karstums visvairāk skars Spānijas dienvidu, centrālos un austrumu reģionus, vēsta "Severe Weather". Naktīs temperatūra nenoslīdēs zem +25 grādiem, radot papildu slodzi cilvēku veselībai.
Jau trešdien Spānijas centrālajā daļā gaiss sakarsīs līdz +42…+44 grādiem, bet ceturtdien un piektdien atsevišķos rajonos termometra stabiņš pakāpsies līdz +44…+46 grādiem, vietām sasniedzot pat +47 grādus.
Karstuma vilnis skars arī kaimiņvalstis. Lielākajā daļā Portugāles gaidāma +34…+40 grādu augsta temperatūra, tomēr nedēļas nogalē no Atlantijas okeāna ieplūdīs vēsāks gaiss, un temperatūra pazemināsies līdz +28…+33 grādiem. Savukārt Francijas dienvidos ceturtdien prognozēts jauns karstuma vilnis – gaiss iesils līdz +37…+39 grādiem.
Meteorologi brīdina, ka ekstremālais karstums kopā ar sauso gaisu un brāzmainu vēju radīs ārkārtīgi augstu mežu ugunsgrēku risku visā Ibērijas pussalā. Saskaņā ar provizoriskajām prognozēm jūlija beigās anomālais karstums varētu izplatīties arī uz citām Rietumeiropas un Centrāleiropas teritorijām.