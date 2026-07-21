Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Sirskis atbildējis uz kritiku un izskaidrojis konfliktu ar Fjodorovu
Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis publicējis rakstu, kurā atbildēja uz viņam veltīto kritiku un atklāja konflikta detaļas ar Mihailo Fjodorovu.
Uz baumu fona par savu iespējamo drīzo atkāpšanos Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis publicēja rakstu. Tajā viņš atbildēja uz pārmetumiem, kas pēdējās dienās viņam izteikti saistībā ar aizsardzības ministra Mihailo Fjodorova atkāpšanos.
Raksts ar nosaukumu "Mans darbs ir karš" 20. jūlijā tika publicēts izdevuma "Militarnyi" tīmekļvietnē. Lūk virspavēlnieka galvenās atziņas.
Sirskis noraidīja, ka viņam būtu bijis konflikts ar aizsardzības ministru Fjodorovu. Virspavēlnieks paziņoja, ka nav uztvēris attiecības ar ministru kā konfliktu un uzskatījis tās par parastu darba sadarbību kara laikā.
"Man bija pārsteigums uzzināt, ka man ar ministru esot bijis konflikts. Es mūsu attiecības uztvēru kā darba attiecības — ar sarežģītiem jautājumiem un atšķirīgiem viedokļiem," rakstīja virsnieks.
Vienlaikus Sirskis publiski atvainojās Fjodorovam. "Ja es kādu kaut kādā veidā esmu aizvainojis, Mihail Albertovič, piedodiet. Es mēdzu būt skarbs."
Viņš arī aicināja izbeigt pretstāvi, kas nāk par labu ienaidniekam.
"Ukraina ir lielāka par Fjodorovu, Sirski un ikvienu no mums," uzsvēra ģenerālis.
Sirskis asi atbildēja uz apsūdzībām par stratēģijas trūkumu.
Sirskis uzsvēra, ka militārā stratēģija nevar būt publiska. "Kara stratēģija nav publisks dokuments un nav ieraksts sociālajos tīklos… Tas, kurš pieprasa, lai virspavēlnieks publiski izklāsta stratēģiju, pieprasa to parādīt ienaidniekam," paziņoja ģenerālis.
Virspavēlnieks noraidīja apsūdzības par armijas "manuālu vadīšanu".
Sirskis paziņoja, ka armiju nav iespējams vadīt ar ziņapmaiņas lietotņu palīdzību un individuāliem rīkojumiem.
"Miljonu liela armija netiek vadīta ar "WhatsApp" palīdzību. To vada ar štābu, pavēļu un komandieru atbildības palīdzību uz vietām," rakstīja virsnieks.
Sirskis paziņoja, ka tieši viņš izveidojis Bezpilota sistēmu spēkus. Atbildot uz kritiku saistībā ar droniem, virspavēlnieks atgādināja par savu lomu jaunā karaspēka veida izveidē. Turklāt viņš pastāstīja, ka personīgi ierosinājis Roberta Brovdi kandidatūru Bezpilota sistēmu spēku komandiera amatam.
"Bezpilota sistēmu spēkus kā atsevišķu karaspēka veidu izveidoju es," paziņoja Sirskis.
Virspavēlnieks iestājās pret ideju pilnībā aizstāt tradicionālos bruņojuma veidus ar droniem. Pēc viņa teiktā, bezpilota lidaparātiem ir milzīga nozīme, taču tie nespēj aizstāt visus pārējos kara līdzekļus.
"Jāiegādājas viss, nevis tikai tas, kas pašlaik ir modē… Es nevaru divu mēnešu laikā pārcelt miljonu lielu armiju uz droniem un pateikt: tagad karosim šādi," rakstīja Sirskis.
Viņš šādu pieeju nosauca par bīstamu avantūru.
Sirskis atbildēja arī uz apsūdzībām par tikai sev lojālu kadru virzīšanu.
Pēc virspavēlnieka teiktā, daudzi personāla lēmumi sistēmas iekšienē bija nepopulāri, tomēr tie tika pieņemti efektivitātes vārdā.
"Mans vienīgais kritērijs ir rezultāts," uzsvēra virspavēlnieks.
Virspavēlnieks kritizēja jaunos līgumus karavīriem, kurus Fjodorova vadībā izstrādāja Aizsardzības ministrija.
Sirskis paziņoja, ka programmas rezultāti izrādījušies ievērojami pieticīgāki, nekā tika gaidīts.
"Šobrīd tos ir parakstījuši aptuveni 2000 karavīru miljonu lielā armijā… Es saņēmu lielu skaitu demotivētu karavīru un virsnieku, kuri gaidīja vienus nosacījumus, bet saņēma citus," paziņoja virspavēlnieks.
Viņš asi kritizēja lēmumu daļu līdzekļu, kas bija paredzēti karavīru izmaksām, novirzīt dronu iegādei.
Noslēguma vēstījums: Ģenerālštābs nekaro ar Aizsardzības ministriju.
Noslēgumā Sirskis paziņoja, ka negrasās iesaistīties politiskos konfliktos un ir koncentrējies tikai uz karu pret Krieviju.
"Es nekaroju ar ministriju. Es karoju ar Krieviju," konstatēja Sirskis.