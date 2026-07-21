Katra piektā darbavieta ES ir apdraudēta, nosaukta valsts - "līdere"
Gandrīz katra piektā darbavieta Eiropas Savienībā tiek uzskatīta par apdraudētu – to raksturo zems atalgojums, nestabila nodarbinātība vai darba tiesību trūkums, teikts jaunajā "Eurofound" ziņojumā.
"Daudzdimensionāla parādība, kas ietver nepietiekamus ienākumus, nestabilu nodarbinātību un darba tiesību trūkumu" – tā "Eurofound" no dzīves un darba apstākļu viedokļa definē nodarbinātības neaizsargātību.
Savā jaunākajā ziņojumā ES trīspusējā aģentūra (ES aģentūra, kas apvieno valdību, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjus), kas nodrošina datus efektīvākas sociālās, darba un nodarbinātības politikas izstrādei, secinājusi, ka 2021. gadā – pēdējā gadā, par kuru pieejami salīdzināmi dati par ienākumiem – 18,8 % darbavietu ES, tātad gandrīz katra piektā, neatbilda noteiktajam līmenim vismaz pēc viena no šiem kritērijiem.
Tomēr kopējā tendence vieš optimismu.
Pēc finanšu krīzes nodarbinātības neaizsargātības līmenis pieauga – no 21,4 % 2009. gadā līdz 23,8 % 2014. gadā. Galvenais iemesls bija straujš piespiedu pagaidu un nepilna laika nodarbinātības pieaugums. Taču kopš 2016. gada šis rādītājs sāka stabili samazināties un nokritās zem līmeņa, kāds bija pirms krīzes.
Tas saskan ar 2024. gada darba apstākļu apsekojuma pārskatu, ko aģentūra publicēja aprīlī. Arī tajā konstatēts pakāpenisks darbavietu kvalitātes uzlabojums Eiropā, vienlaikus saglabājoties būtiskām atšķirībām starp valstīm.
Ļoti atšķirīga aina
Visaugstākais neaizsargāto darbavietu īpatsvars ir Spānijā – 29 %. Tai seko Portugāle un Luksemburga ar 25 %, kā arī Itālija ar 24 %. Savukārt Ungārijā (17 %), Maltā un Bulgārijā (abās 18 %) rādītāji ir viszemākie.
Dati par 2021. gadu nav pieejami Kiprai, Čehijai, Lietuvai, Polijai, Rumānijai un Zviedrijai, tāpēc šīs valstis pētījumā netika iekļautas.
Problēmas būtība ir tikpat daudzveidīga kā tās apmērs
Kontinentālajās valstīs, piemēram, Vācijā un Austrijā, kā arī Centrāleiropā un Austrumeiropā galvenais faktors ir zems atalgojums: saskaņā ar 2019. gada datu sadalījumu Bulgārijā tas izskaidro gandrīz trīs ceturtdaļas no visiem nodarbinātības neaizsargātības gadījumiem.
Savukārt citos reģionos galvenais problēmu avots ir nestabilitāte: piespiedu pagaidu līgumi un nepilna laika nodarbinātība dominē Vidusjūras reģiona un Ziemeļeiropas valstīs, un Īrijā tie veido 56 % no kopējā neaizsargātības līmeņa – tas ir augstākais rādītājs ES.
Pārsteidzoši augstā Luksemburgas vieta reitingā skaidrojama ar to, ka atalgojuma līmenis tiek vērtēts attiecībā pret mediāno ienākumu katrā konkrētajā valstī.
Kam ir vislielākais risks?
Sievietes, jaunie darbinieki, migranti, romi, cilvēki ar invaliditāti un LGBT+ kopienas pārstāvji daudz biežāk nonāk neaizsargātās nodarbinātības formās.
Viņu situāciju pasliktina diskriminācija, pienākumi rūpēties par tuviniekiem, bet migrantu gadījumā – arī juridiskie šķēršļi un neatzītas kvalifikācijas.
Izglītība nodrošina spēcīgu aizsardzību.
Piemēram, Ungārijā neaizsargāti ir 58 % darbinieku ar zemu izglītības līmeni, kamēr augstskolu absolventu vidū šis rādītājs ir tikai 6 %.
Aizsargājoša nozīme ir arī darba stāžam: katrs papildu gads darba tirgū samazina neaizsargātības risku aptuveni par vienu procentpunktu – aptuveni par 20 % 20 gadu darba karjeras laikā.
Jauniešu neaizsargātības līmenis dažkārt ir pārsteidzoši augsts: 2015. gadā Dānijā neaizsargāti bija 59 % jauno darbinieku, salīdzinot ar 11 % pieaugušo vidū. Ziemeļvalstīs šis posms pārsvarā ir īslaicīgs un tiek uzskatīts par pārejas periodu ceļā uz stabilu nodarbinātību.
Uzkrāto risku cena
Neaizsargātība pēc viena kritērija pati par sevi vēl nenozīmē neveiksmīgu darba dzīves pieredzi, un šādi darbinieki dažkārt pat uzrāda labākus rezultātus nekā labāk aizsargāti kolēģi, piemēram, darba intensitātes ziņā.
"Tieši vairāku neaizsargātības veidu uzkrāšanās pakāpeniski noved pie negatīvām sekām," teikts ziņojumā, kurā minētas vājākas karjeras iespējas, ierobežotāka piekļuve apmācībām, mazāka patstāvība un neprognozējami ienākumi.
Galvenais kaitējums izrādās garīgās, nevis fiziskās veselības jomā: darbiniekiem ar augstu neaizsargātības līmeni biežāk tiek konstatēti trauksmes traucējumi un depresija, lai gan viņi retāk ziņo par ar darbu saistītu stresu.
Lai gan tas šķiet paradoksāli, tieši šādus rezultātus uzrāda aptauja, un ziņojumā abi secinājumi ir minēti atsevišķi, nemēģinot tos savstarpēji sasaistīt: acīmredzot trauksmes un depresijas pieauguma iemesli meklējami ārpus darba vides.
Saistībā ar Eiropas Komisijas ierosināto likumu par kvalitatīvām darbavietām apspriešanu "Eurofound" uzsver, ka elastība darba tirgū ir jāsaglabā, taču nedrīkst pieļaut, ka netipiska nodarbinātība pazemina darba standartus. Tāpat noteikumi ir tik efektīvi, cik efektīvi darbojas darba inspekcijas, kas uzrauga to ievērošanu.