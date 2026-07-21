Ukrainas droni atrod FDD vietā, kur tas jutās visdrošāk - piejūras kūrortā dziļi okupētajā Hersonas apgabala teritorijā
Ukrainas Drošības dienesta (SBU) "Alpha" vienības trieciens izraisīja plašu ugunsgrēku bāzē, ko ieskauj kontrolpunkti, apsardze un bunkuri.
Ukrainas specvienības devušas triecienu Krievijas izlūkdienesta komandpunktam dziļi okupētās Ukrainas dienvidu daļas teritorijā un izraisījušas plašu ugunsgrēku. Par to 20. jūlijā paziņoja Ukrainas Drošības dienests (SBU). Dienests norādīja, ka tā droni trāpījuši centrā, kas koordinēja Krievijas drošības struktūru darbību un kurā, iespējams, bija pulcējies liels skaits Federālā drošības dienesta (FDD) virsnieku.
Ukrainas Drošības dienesta, Aizsardzības ministrijas militārās izlūkošanas, Bezpilota sistēmu spēku un regulārās armijas droni ik dienu uzbrūk Krievijas mērķiem okupētajās teritorijās un pašā Krievijā, tostarp komandpunktiem, pretgaisa aizsardzības sistēmām un loģistikas objektiem.
Droni trāpīja FDD koordinācijas centram
Ukrainas Drošības dienesta (SBU) Speciālo operāciju centra "Alpha" kaujinieki veica triecienu FDD darbinieku koordinācijas centram un bāzes vietai, kas atradās vienā no atpūtas kompleksiem okupētajā Hersonas apgabala teritorijā.
SBU nenorādīja, kad tieši notika uzbrukums. Tā publiskotajos kadros redzams, kā droni trāpa ēkām, kamēr citi droni fiksē izraisītos sprādzienus un ugunsgrēkus.
Saskaņā ar SBU sākotnējo novērtējumu objektā varēja atrasties aptuveni 100 karavīru. Bāzes lokāciju, kur bija izvietoti FDD darbinieki, skāra 13 SBU droni. Trieciens izraisīja plašu ugunsgrēku.
SBU izlūkošanas dati apstiprināja, ka komplekss tika stingri apsargāts. Pēc dienesta teiktā, teritorijā atradās vairāk nekā 70 transportlīdzekļu, objektā darbojās bruņota apsardze, piekļuvi kontrolēja kontrolpunkti, bet bāzi ieskāva inženiertehniskie šķēršļi un pazemes patvertnes.
FDD ir būtiska loma Krievijas kara centienos. Dienests nodarbojas ar pretizlūkošanu, iekšējo kontroli, cīņu pret sabotāžu un drošības struktūru pārvaldību, kas iesaistītas kara nodrošināšanā. Šis naidīgais dienests arī vervē ukraiņus teroraktiem, militārpersonu slepkavībām aizmugurē un citiem noziegumiem.
Ikdienas triecienu kampaņas daļa
SBU norādīja, ka šādas operācijas okupētajās teritorijās nodara ienaidniekam jūtamus zaudējumus, izjauc tā vadības un koordinācijas sistēmu, kā arī liek Krievijai piesaistīt papildu spēkus savu objektu apsardzei, tādējādi apgrūtinot FDD vienību loģistiku un apgādi.
SBU ik dienu veic triecienus okupantu mērķiem Krievijā un okupētajās teritorijās. Šā mēneša sākumā Ukrainas jūras droni Melnajā jūrā uzbruka tā dēvētās ēnu flotes tankkuģiem, bet droni Krievijas Stavropoles novadā aizdedzināja trīs naftas bāzes.
Dažas dienas iepriekš SBU iznīcināja stratēģisko bumbvedēju Tu-95 Engelsas aviobāzē Krievijas teritorijā.