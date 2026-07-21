Šebekino pilsētā jau applūdušas pilsētas pludmales, piekrastes infrastruktūra un tuvumā esošās būves.
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Šodien 12:19
Belgorodas apgabalā Krievijā pēc trieciena dambim sākusies applūšana
Krievijas Belgorodas apgabala pilsētu Šebekino sākusi applūst pēc tam, kad bezpilota lidaparāta trieciens skāra Belgorodas ūdenskrātuves dambi.
Belgorodas apgabalā pēc bezpilota lidaparāta trieciena pa Belgorodas ūdenskrātuves dambi sākusies Šebekino pilsētas applūšana. Par to ziņo Telegram kanāls "Pepel".
Kanāla sniegtā informācija liecina, ka dambis nopietnus bojājumus guvis kombinētā uzbrukuma laikā 19. jūlijā. Bojājumi skāruši aptuveni 35 metrus no ūdens pārgāznes, kā rezultātā no ūdenskrātuves sākusies nekontrolēta ūdens noplūde. Satelītattēlu analīze liecina, ka pašreizējie bojājumi ir ievērojami plašāki nekā 2025. gada rudenī.
Ūdens straume strauji piepilda Nežeģoļas upi, tādēļ Šebekino pilsētā jau applūdušas pilsētas pludmales, piekrastes infrastruktūra un tuvumā esošās būves.