Soctīklus satricina ziņa par jaunu ES aizliegumu jau no augusta. Kas patiesībā mainīsies?
Sociālajos tīklos plaši izplatās apgalvojumi, ka no augusta Eiropas Savienība aizliegs iepakojumus ar pudelēs pildītu ūdeni. Taču detalizēta jaunā likuma analīze atklāj daudz sarežģītāku ainu.
Sociālajos tīklos izplatās publikācijas, kurās apgalvots, ka jau no šīs vasaras ES aizliegs pārdot pudelēs pildītu ūdeni iepakojumos, kas ietīti termoplēvē.
🔴 Canicule et besoin d’eau ?— Virginie Joron (@v_joron) July 1, 2026
L’UE a encore fait fort !
Bruxelles va vous obliger à porter vos bouteilles d’eau une par une ?! 😩
Le règlement PPWR entre en vigueur le 12 août 2026. Un des objectifs à terme : réduire les emballages groupés.
Résultat concret : adieu les… pic.twitter.com/hzJq7nCiEd
Ar šo apgalvojumu, cita starpā, dalās arī Eiropas Parlamenta deputāte no Francijas galēji labējās partijas "Nacionālā apvienība" Virdžīnija Žorona. Viņa apgalvo, ka jaunie noteikumi piespiedīs patērētājus nest pudeles pa vienai.
Publikācijās tiek piesaukta jaunā ES regula par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem (PPWR), taču šāds skaidrojums neatbilst patiesībai. Regulējums ir daļa no plašākiem ES centieniem samazināt iepakojuma atkritumus un veicināt to pārstrādi.
Lai gan atsevišķi noteikumi stāsies spēkā 2026. gada 12. augustā, tie neaizliedz ne plastmasas stiprinājuma gredzenus, ne termoplēvi ūdens pudeļu iepakojumiem, raksta "Euronews".
Dažas dienas pēc publikācijas Žorona platformā X publicēja paziņojumu presei, reaģējot uz Francijas televīzijas kanāla TF1 faktu pārbaudi. Tajā viņa kritizēja, kā pati izteicās, "pilnīgu regulējuma nenoteiktību" minerālūdens nozarei.
Deputāte arī norādīja, ka viņas sākotnējā ierakstā skaidri bija izmantots formulējums "ilgtermiņā", kas attiecoties uz regulas vispārīgajiem mērķiem, nevis uz visaptverošu aizliegumu, kuram it kā būtu jāstājas spēkā 12. augustā.
Iepakojuma un atkritumu samazināšana
Pirmie pasākumi, kas stāsies spēkā 12. augustā, galvenokārt ievieš jaunus ierobežojumus PFAS izmantošanai – tā ir noturīgu ķīmisko vielu grupa, ko bieži dēvē par "mūžīgajām ķimikālijām".
Tās tiek izmantotas pārtikas iepakojumos, nepiedegošajos traukos un ūdensnecaurlaidīgā apģērbā. Šīm vielām arvien biežāk pievērš uzmanību, jo tās ļoti lēni sadalās un var uzkrāties gan vidē, gan cilvēka organismā.
Kopumā regulas mērķis ir samazināt pārmērīgu iepakojuma izmantošanu un palīdzēt ES sasniegt mērķi – līdz 2030. gadam panākt, lai viss Eiropas tirgū nonākošais iepakojums būtu pārstrādājams vai atkārtoti izmantojams.
Dokumenta mērķis ir arī ierobežot iepakojuma atkritumu apjoma pieaugumu Eiropas Savienībā. Saskaņā ar Eurostat datiem 2023. gadā ES tika radīti 79,7 miljoni tonnu iepakojuma atkritumu. Vidēji tas nozīmēja 35,3 kilogramus plastmasas atkritumu uz vienu iedzīvotāju.
Vai regula attiecas uz pudelēs pildīta ūdens iepakojumiem?
Neskaidrības daļēji radušās saistībā ar noteikumiem par plastmasas iepakojumu. Regula patiešām ievieš ierobežojumus noteiktiem termoplēves veidiem, ko izmanto preču apvienošanai vienā iepakojumā, tostarp dažiem iepakojuma veidiem.
Taču šie noteikumi attiecas tikai uz plastmasas grupu iepakojumiem. Iepakojums no citiem materiāliem joprojām būs atļauts. Būtiski, ka regula paredz arī izņēmumus – gadījumos, kad grupu iepakojums ir nepieciešams preču apritei vai transportēšanai.
Paredzams, ka ūdens pudeļu iepakojumi varētu tikt uzskatīti par izņēmumu, jo tie nepieciešami salīdzinoši smagu preču drošai transportēšanai. Tomēr Eiropas Komisija vēl nav sniegusi detalizētu skaidrojumu par to, kā jaunie noteikumi tiks piemēroti praksē.
Ierobežojumi galvenokārt vērsti pret pārmērīgu vienreizlietojamu plastmasas grupu iepakojumu, kas mudina pircējus iegādāties vairākas preces uzreiz, piemēram, plastmasas plēvi ap dzērienu skārdeņu komplektiem un citiem mazumtirdzniecības produktiem.
Līdz 2027. gada februārim Eiropas Komisija plāno publicēt vadlīnijas par regulas piemērošanu, kurās tiks precizēts, kuri grupu iepakojuma veidi būs pakļauti ierobežojumiem un kādi izņēmumi būs spēkā.