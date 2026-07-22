"Top secret!" Ko par piedzīvoto atklāj Krievijas nolaupītie Ukrainas bērni, kurus izdevies atgriezt dzimtenē
Foto: Ekrānuzņēmums
Krievija ar piespiedu pāraudzināšanu, rusifikāciju un militarizāciju cenšas izmainīt Ukrainas bērnu identitāti.
Pasaulē

"Top secret!" Ko par piedzīvoto atklāj Krievijas nolaupītie Ukrainas bērni, kurus izdevies atgriezt dzimtenē

Gundega Grīva

Jauns.lv

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Analītiķis Patriks Fors atklāj, ka metodes, ko Krievija izmanto, lai "pāraudzinātu" nolaupītos Ukrainas bērnus nereti līdzinās laboratorijas eksperimentam. "Vairāki repatriētie bērni uzskata, ka Krievija karā ir uzvarējusi un tāda Ukraina vairs nepastāv."

"Top secret!" Ko par piedzīvoto atklāj Krievijas n...

Analītiķis Patriks Fors atklāj, ka Maskava indoktrinē nolaupītos Ukrainas bērnus ar vienu mērķi: mainīt viņu identitāti. Un lai to paveiktu, un bērni kļūtu par paklausīgiem režīma atbalstītājiem, viņi tiek pakļauti piespiedu pāraudzināšanai, rusifikācijai un militarizācijai, kas sākas jau pamatskolās. 

“Turklāt tas, vai ukraiņu bērni atrodas Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās vai pašā Krievijā neietekmē indoktrinācijas līmeni - tas visur ir vienāds, un tam pakļauti visi Ukrainas bērni, kas dzīvo Krievijas kontrolē,” norāda Fors. 

Nākamā lapa: Eksperimentālās metodes, ar kurām Krievija cenšas mainīt bērnu identitāti

Tēmas

KrievijaUkrainaMaskavaKrievijas armijaKijivaPatriks ForsGundega GrīvaKrievijas nolaupītie Ukrainas bērni

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