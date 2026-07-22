FOTO: šis "zelta" uzraksts krievu valodā ir pēdējais, ko redzi Oslo lidostā, izlidojot uz Rīgu
Ierodoties lidostā mazāk skatāmies zem kājām, bet vairāk uz augšu jeb informatīvajiem ekrāniem, lai nenokavētu lidojumu. Oslo lidostā būts ir vairākkārt, bet šoreiz pie izlidošanas vārtiem uz grīdas pamanīju zelta krāsas uzrakstu.
Novēroju, ka arī citi latviski runājošie pasažieri, kuri gaidīja lidmašīnu uz Rīgu, pievērsa tam uzmanību. Un ne velti, jo mūsdienu situācijā, kad Krievija vada asiņainu karu Ukrainā, tas šķiet īpaši divdomīgs.
Uzraksts zelta krāsas burtiem krievu valodā vēstīja: "Arī citās valstīs ir tāda pati pasaule". Būtu interesanti uzzināt, ko ar šo tekstu bija domājis tā autors, kāpēc tieši šāda teksta izvēle krievu valodā? Vai norvēģi jau 90. gados zināja ko vairāk? Zemtekstu varam interpretēt katrs pats.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka "zelta burti", kas iestrādāti Oslo lidostas (Gardermoenas) grīdās, ir daļa no pastāvīgas dzejas un mākslas instalācijas, ko radījis norvēģu grafiskais dizainers Kai Gjelsets (Kai Gjelseth).
Galvenie fakti par šo instalāciju:
- Ideja. Lidostas grīdā ir iestrādāti 26 dažādi citāti un dzejas rindas, kas organiski iekļauti grīdas segumā terminālī un piestātnēs.
- Saturs. Instalācijā izmantoti norvēģu sakāmvārdi, senās skandināvu dzejas fragmenti un mūsdienu norvēģu dzejnieku darbi.
- Valodas. Atspoguļojot lidostas starptautisko raksturu, teksti ir izvietoti 16 dažādās valodās.
- Mērķis. Tā ir viena no nozīmīgākajām lidostas programmas "Māksla lidostā" (Art at the Airport) sastāvdaļām, kuras mērķis ir radīt ceļotājiem mierpilnu un pārdomām rosinošu atmosfēru ceļā uz iekāpšanas vārtiem.
Svarīgs savienojums ar ārējo pasauli
Norvēģijas galvenā lidosta Gardermoena tika atklāta 1998. gada 8. oktobrī. 2015. gadā tā apkalpoja 24,6 miljonus pasažieru un bija otrā lielākā lidosta Skandināvijā. Oslo lidosta Gardermoenā ir Norvēģijas galvenā lidosta un svarīgs savienojums ar pārējo pasauli.
Tā paplašināta, lai apmierinātu strauji augošo pasažieru skaitu un nostiprinātu lidostas lomu kā mūsdienīgiem, ilgtspējīgiem vārtiem uz Skandināviju. 20. gadsimtā pilsēta un pašvaldība līdz 1925. gada 1. janvārim saucās Kristiānija (Kristiania), kad tai tika atjaunots vēsturiskais nosaukums Oslo.
Oslo lidostā ir viens terminālis ar 72 iekāpšanas vārtiem. Vienā termināļa spārnā tiek apkalpoti iekšzemes reisu pasažieri, bet pārējie divi spārni ir paredzēti starptautiskajiem lidojumiem.
Ko nozīmē vārds "Gardermoena"?
Gardermoena ir saliktenis, kas veidots no saimniecības nosaukuma Garder un vārda mo, kas norvēģu valodā nozīmē tīrelis vai militāro mācību laukums. Tādējādi nosaukumu var tulkot kā "Garderas saimniecībai piederošais tīrelis".
Saimniecība pirmoreiz rakstītos avotos minēta 1328. gadā ar nosaukumu Garðar, un šis nosaukums ir senās ziemeļnieku valodas vārda garðr ("žogs", "iežogota saimniecība") daudzskaitļa forma.